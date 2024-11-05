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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'da mevkidaşı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı.

AA5 Kasım 2024 Salı 08:26 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te resmi törenle karşılandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Erdoğan'ın aracına atlı askerler eşlik etti.

Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caparov'un yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra tören mangasını selamladı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Caparov, askeri geçidi izledi.

Tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caparov, daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da katıldı.

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