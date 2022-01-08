Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz laf değil iş üretiriz iş

8 Ocak 2022 Cumartesi 14:45 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 15:21

Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattı hizmete açılıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da halka hitap etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Bugün Konya-Karaman YHT hattının açılışını yaparak yeni bir dönemi başlatıyoruz

Ülkemizin dört bir yanı yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek. Biz laf değil iş üretiriz iş

Ülkemizin demir yolu hatlarının uzunluğunu 13 bin 222 kilometreye çıkardık

Londra'dan kalkan bir tren Edirne'den ülkemize girmekte, Marmaray'dan geçerek Anadolu'ya ulaşmaktadır

Yeni hızlı tren hattı ile Konya-Karaman arası 50 dakikaya düşecek

Mevcut yatırımlarımızı hızla tamamlayarak Türkiye'yi diğer pek çok alan gibi demir yolu taşımacılığında da bir merkez ülke haline getirmekte kararlıyız

Türkiye'yi demiryolu taşımacılığında bir merkez ülke haline getirmekte kararlıyız

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