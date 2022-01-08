Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz laf değil iş üretiriz iş

Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattı hizmete açılıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da halka hitap etti.
Bugün Konya-Karaman YHT hattının açılışını yaparak yeni bir dönemi başlatıyoruz
Ülkemizin dört bir yanı yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek. Biz laf değil iş üretiriz iş
Ülkemizin demir yolu hatlarının uzunluğunu 13 bin 222 kilometreye çıkardık
Londra'dan kalkan bir tren Edirne'den ülkemize girmekte, Marmaray'dan geçerek Anadolu'ya ulaşmaktadır
Yeni hızlı tren hattı ile Konya-Karaman arası 50 dakikaya düşecek
Mevcut yatırımlarımızı hızla tamamlayarak Türkiye'yi diğer pek çok alan gibi demir yolu taşımacılığında da bir merkez ülke haline getirmekte kararlıyız
Türkiye'yi demiryolu taşımacılığında bir merkez ülke haline getirmekte kararlıyız
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