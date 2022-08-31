Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize düşman olanların korkulu belasıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Bugün de Deniz ve Hava Harp Okulu öğrencilerinin mezuniyet mutluluklarına şahitlik etmek üzere bir aradayız.

-Denizcilerimiz Barbaros'un izinde Ege'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de ve kendilerine görev verilen her yerde ülkemizin çıkarlarını korumakta, milletimizin emanetini en yüksekte tutmaktadır.

-15 Temmuz ihanetinden en büyük yarayı alan Hava Kuvvetleri kısa sürede kendini toparlayarak gökyüzündeki hakimiyetimizi pekiştirdi.

-Birilerinin sırf ordumuzun insan gücü temin ve eğitim kapasitesine darbe vurmak için çıkardığı fitnelerin nasıl boş olduğunun ispatı işte burada karşımızdaki manzaradır.

-Bizim geleneğimizde ordu, milletin bekasının teminatı olan bir kurumdur.

-Yeniçeriler Bektaşi ocağında yetişiyor, yoğuruluyordu. Karacılarımız besmele eşliğinde "Allah Allah" nidalarıyla düşmanın üzerine yıldırım gibi inmektedir.

-Dünyanın gerisinde kalan bir eğitim sistemiyle değil, önünde giden bir eğitim sistemiyle sadece kendimizin değil, dostlarımızın da ihtiyacını karşılıyoruz.

-Kışla camilerinin kapatılması ve asker ailelerine sergilenen ayrımcılık başta olmak üzere bu üzüntü verici gidiş, eski Türkiye'nin ruhumuzu yaralayan lekelerinden biri olarak tamamen geçmişte kalmıştır.

İhtiyacımız olan desteği vermeyen NATO'nun nerelere güç aktardığını görüyoruz.

-Teröristlere yağdırılan silahları bize parasıyla satmayanların niyetlerini biliyoruz.

-Ege'de her fırsatta tacizleri ve terbiyesizlikleriyle huzursuzluk çıkaranların sadece maşa olduğunu biliyoruz.

-Biz artık İHA, SİHA ve Akıncılarımızla varız, bu silahlarımızla bize düşman olanların korkulu belasıyız.

-Doğu Akdeniz'de ülkemizin çıkarlarını baltalamak için kopartılan gürültülerin gerisindeki karın ağrılarının gayet farkındayız.

-Dün, ülkemize ve milletimize karşı husumetini ipini elinde tuttuğu kuklaları vasıtasıyla sergileyenler vardı, bugün de aynı yöntemi izleyenler var.

-Artık ekonomisi küçük oyunlarla prangaya alınıp küçük oyunlarla sömürülen bir ülke değiliz. Artık biz, dünyadaki hiçbir ülkeye sahip olduğu imkanlar sebebiyle hayranlıkla bakan bir ülke de değiliz. Onlar geçti, tarih oldu.