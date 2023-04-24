Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Manisa'nın yol arkadaşlığında 21 yıldır ülkemize hizmet ettik, eser kazandırdık, nice mücadelelerden alnımızın akıyla çıktık.

- İlk Evim Projemizle Manisa'da 4 bin 100 yeni konut inşa edeceğiz. Millet Bahçesi Projelerimizden 4'ünü tamamladık.

- Kentsel dönüşümde, şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 11 bin 695 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik.

- Manisalı çiftçilerimize 4.5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Toprak Mahsulleri Ofisimiz üzüm alınımı sürdürecek.

- Ne kadar özetlersek özetleyelim, şehrimize yaptığımız hizmetler anlatmakla bitmiyor. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'tan sonra, Türkiye Yüzyılı'nı da Manisa ile birlikte inşa edeceğiz.

- Gönlünü kazanmadığımız tek bir kişi bırakmayana kadar, her bir insanımıza yaptıklarımızı anlatacağız, Türkiye Yüzyılı'nda yapacaklarımızı anlatacağız.

- Son bir asırdır istiklalimize yönelik pek çok sinsi saldırıyla mücadele ettik. Rahmetli Menderes'in "Yeter Söz Milletindir" diyerek, milli iradenin üstünlüğünü ülke yönetiminde hakim kılmak için attığı her adımın önü kesilmeye çalışıldı.

- 14 Mayıs yeni bir fırsat. Milletim bizlere "yürü" derse, biz yine yürüyeceğiz ve bu hizmetlere devam edeceğiz. Allah göstermesin bunların eline bu ülke kalırsa ne hale geleceğimizi düşünün, bunlar emri Kandil'den alıyor.

- Ne diyorlar? "Gelir gelmez Selo'yu çıkartacağız, evlat katili Apo'yu çıkartacağız." Bunlara fırsat verecek miyiz? Bunlar yatıyor kalkıyor, bizi Kürt kardeşlerimizden ayrı göstermeye çalışıyor. Biz, Allah'ın kulları arasında ayrım yapmayız.

- Asırlık ihmal ve eksikleri sadece 21 yılda tamamlayarak, ülkemizi küresel sistemin en üst ligine çıkardık.

- Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok. Bizim ne Alevilik dinimiz var ne Şia dinimiz var, bizim tek dinimiz var İslam.

- Karşımızda Türkiye'yi bırakın daha ileriye götürmeyi, ülkenin mevcut kazanımlarına bile göz dikmiş bir muhalefet var.

- (TCG Anadolu) 14 Mayıs'tan sonra bunun daha büyüğünü yapacağız. Bu konuda görüşmelerimizi daha önce yapmıştık, seçimden sonra da adımlarını atacağız.

- (Muhalefete) Egemenlik haklarımızı bölgesel ve küresel düzeyde kullanabilmemize imkan sağlayan milli dış politikamızı ters yüz etmenin hesabı içindeler.

- Bir masa kurmuşlar, 7'li masa, evlere şenlik. Önce 6 kişiydi sonra masanın altındaki HDP'yi de dahil ederek 7 oldular. 7 kişi kurbanda bir danaya girse tamam da, ülkenin yönetiminde aynı şeyi yapmak milli iradeye saygısızlıktır.

- Bir Aile ve Gençlik Bankası kuruyoruz. Kaynak nereden? Londra tefecilerinden değil, bizim Karadeniz doğal gazından.