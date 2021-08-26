Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni bir şahlanış içindedir

AA 26 Ağustos 2021 Perşembe 11:45 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 12:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla düzenlenen Malazgirt Fetih Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Bizim tarihimizde kolay kazanılmış zafer yoktur. Malazgirt Zaferi'nde çok büyük emek, gayret, fedakarlık vardır"

"Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni bir şahlanış içindedir."

"İlhamını şanlı geçmişimizden alan, gözünü yarım asır, bir asır sonrasının dünyasına diken bu atılımı gençlerimizle birlikte zafere ulaştırmakta kararlıyız."