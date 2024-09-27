İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2024 Cuma / 24 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1762
  • EURO
    38,1647
  • ALTIN
    2926.05
  • BIST100
    9737.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizleri daimi üye yapma gibi bir hesapları yok
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizleri daimi üye yapma gibi bir hesapları yok

Hz. Ali Camii'nde cuma namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlere (BM) daimi üyeliğe ilişkin, 'Türkiye olarak daimi üye olmanın gayreti içindeyiz ama şu ana kadar aldığımız bir netice yok ve daimi üyelerin de bizleri daimi üye yapma gibi bir hesapları yok.' dedi.

AA27 Eylül 2024 Cuma 14:13 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizleri daimi üye yapma gibi bir hesapları yok
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BM'nin olması gereken yapısı hakkında tavsiyelerinin ne olduğu sorulan Erdoğan, şunları söyledi:

"Her şeyden önce 'Dünya beşten büyüktür.' derken bizim ısrarla üzerinde durduğumuz konu 5 daimi üye ve bunun yanında biliyorsunuz 15 geçici üye. Bu daimi üyelerin konumu, iki dudak arasında her kararı rahatlıkla onlar verebiliyor. 15 geçici üyenin ise burada herhangi bir tesiri söz konusu değil ve bu 5 daimi üye şu an itibarıyla dünyayı adeta yöneten, idare eden ülkeler konumunda. Dolayısıyla burada şu anda Japonya, Çin, bizler, Almanya vesaire gibi üyeler her ne kadar daimi üye olma teşebbüsü varsa da şu an itibarıyla daimi üye olamadıkları için herhangi bir tesirleri de söz konusu değil. Şu anda Türkiye olarak biz de daimi üye olmanın gayreti içindeyiz ama şu ana kadar aldığımız bir netice yok ve daimi üyelerin de bizleri daimi üye yapma gibi bir hesapları yok. 15 geçici üyenin zaten hiçbir bu noktada yapacağı bir iş söz konusu değil."

MİÇOTAKİS VE PAŞİNYAN'LA BM'DEKİ TEMASLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le görüşmesindeki konu başlıkları ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın yapılacağı tarihin sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki yılın başında bu Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nı yapacağız. Şu anda benim büyükelçi konumunda Çağatay (Erciyes) Bey muhatabıyla görüşmelerini sürdürüyor. Muhatabıyla yaptığı görüşmeler neticesinde de önümüzdeki yılın başında büyük ihtimalle bir araya gelme durumumuz olacak. O bir araya gelişimizde de bu konuyu masaya yatıracağız. Ağırlıklı olarak gerek bu Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı gerekse bu Ege'deki yaşanan bazı malum sıkıntılar ve bu konuları da sayın başbakan masaya yatıracağını ve bu sorunu da çözeceğini bizlere ifade etti."

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la New York'taki görüşmesi hatırlatılan Erdoğan, "Daha çok tabi Paşinyan'la olan görüşmede öne çıkan Azerbaycan-Ermenistan arasındaki yaşanan sıkıntılardı ve bu konularda Paşinyan'ın olumlu yaklaşım içerisinde olduğunu gördüm. Temennimiz odur ki bu yaklaşımı bir araya gelmek suretiyle çözmektir. Bu konuyla Azerbaycan'ın da anlayış içerisinde olduğunu biliyorum. Bu iki ülke, bu yaklaşımı ortaya koyarak bu sorunu inşallah çözerler." ifadesini kullandı.

Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Bu fırsat penceresini değerlendirmeliyiz

Başkan Erdoğan'ın sözleri rahatsız etti! "İsrail'in iş birlikçileri mesajı almış"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC çağrısı BM Genel Kurulu'na damga vurdu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.