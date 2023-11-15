Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'de Gazze kararına “çekimser” oy kullanan ülkelerin liderlerine telefon açacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaşımda bulunan "Bugün eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde, dünyanın pek çok ülkesinden gelen devlet ve hükûmet başkanlarının eşlerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştiriliyor. Filistin ve barış için İstanbul'da bir araya gelen saygıdeğer misafirlerimize şimdiden teşekkür ediyoruz. Biz de diplomatik temaslarımızı önümüzdeki günlerde daha da artıracağız. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun "121 evet" oyuyla kabul ettiği Gazze kararına "çekimser" oy kullanan ülkelerin liderlerine telefon açacağız. İkili planda Filistin'e görünür görünmez her türlü insani desteği sağlarken uluslararası alanda da İsrail'i yalnızlaştırmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin, Gazzeli mazlumları hunharca katleden siyasi ve askerî yöneticilerinin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını sağlayacak adımlar atacağız. Filistinlilerin evlerine, arazilerine el koymakla, günlük hayatlarını zorlaştırmakla kalmayıp onları sokaklarda alçakça katleden yerleşimci denen teröristlerin her birinin uluslararası alanda bu sıfatla tanınması için çalışacağız. İslam dünyasının Kudüs, Filistin, Gazze hassasiyetinin hep canlı kalması için tüm mekanizmaları sürekli işler halde tutacağız. Hazreti İbrahim aleyhisselamın ateşine su taşıyan karınca misali, tek başımıza kalsak da Gazzeli mazlumları asla sahipsiz bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.