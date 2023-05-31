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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçimler eski sistem tartışmalarına son noktayı koydu

Sayıştay'ın 161. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, '14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimi sonuçlarından biri de cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin milletten güvenoyu almasıdır. Bu seçimler eski sistem tartışmasına son noktayı koymuştur' ifadelerini kullandı.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 14:41 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçimler eski sistem tartışmalarına son noktayı koydu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 161. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne kavuşacağız. 85 milyon olarak tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakarak, Cumhuriyetimizin 100'üncü seneyi devriyesini kutlayacağız.

Tercihini hangi yönde kullanırsa kullansın, sandığa giden vatandaşlarımıza mesuliyet duygusuyla hareket ediyoruz.

Birçok gizli açık antidemokratik darbe girişimine maruz kaldık. Bütün bunları bertaraf etmeye çalıştık. Ne baskılar karşısında boyun eğdik, ne de hukuk devletinin yara almasına müsaade ettik.

Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmadan huzura ermeyeceğiz. Bunun için yürütme, yasama, yargı arasında uyumlu bir işbirliğinin tesisi çok mühimdir.

Uzun uğraşlar sonucu devletin tüm kurumlarının hedef ve anlayış birliği içinde çalışmasını temin ettik. Türkiye, prangalarından kurtuldukça her alanda büyük bir ivme yakaladı. Vatandaşımız, yıllar sonra hasret çektiği hizmetlere kavuştu.

"SİSTEMİN İŞLEYİŞİNİ İYİLEŞTİRECEK ADIMLAR ATACAĞIZ"

Bu seçimler, eski sistem tartışmalarına son noktayı koymuştur.

Ülkemiz 3-5 ayda bir hükümetin değiştiği koalisyon dönemlerini bir daha gelmemek üzere rafa kaldırmıştır.

Biz, her halükarda buradan geriye gidişe izin vermeyeceğiz. 5 yıllık tecrübelerin ve uygulamaların ışığında sistemin işleyişini daha da iyileştirecek adımları elbette atacağız."

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