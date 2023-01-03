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Politika

Başkan Erdoğan: Memur ve emekliye zam yüzde 25 olacak

'Sözleşmeliye Kadro Şöleni' programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum' dedi.

3 Ocak 2023 Salı 14:43 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Memur-Sen konfederasyonlarının değerli mensupları, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sözleşmeliye kadro şöleni programı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sizlerin şahsında kamu görevlilerimizin tamamının miladi yılını tebrik ediyor, hayırlı, huzurlu bir yıl diliyorum.

Dünyanın her ülkesinde ürün satan, bölgesinin üretim üssü olarak görünen bir ülke konumuna geldik. 2023 senesini ihracatta da hedef büyüttüğümüz bir sıçrama tahtası yapmak istiyoruz. Aralık ayı tüketici enflasyonu yüzde 1,18, bir önceki Aralık ayına göre yüzde 64,52 olarak açıklandı. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini göreceğiz. Enflasyon oranlarının belli olması Memur ve Emekli maaşlarının da şekillenmesi anlamına geliyor. Memur maaşlarında yüzde 87 oranında artış yapmıştık. Ayrıca ek gösterge gibi pek çok adımla kamu çalışanlarımıza ilave imkanlar sağlamıştık. Açıklanan 2022 enflasyon oranına göre kamu görevlilerin maaş artış oranı yüzde 16,48 olarak uygulanacaktık. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oran yüzde 14 olarak ortaya çıkmıştır. Tüm emeklillerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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