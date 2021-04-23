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Politika

Türkiye'nin en uzun bayrak direğinde dev Türk bayrağı göndere çekildi!

Çamlıca Kulesi göndere bayrak çekme töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çamlıca, bizzat takibini yaparak ülkemize kazandırdığımız camisiyle kulesiyle ve şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin en büyük bayrağı, yaklaşık 1000 metrekareyi bulan bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuşuyor' dedi.

23 Nisan 2021 Cuma 14:30 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 14:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca bayrak direğinde ilk bayrağın göndere çekilmesi törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"100. yılına yaklaştığımız Cumhuriyetimizi her alanda büyüterek ve güçlendirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın gayreti içindeyiz"

"Vatan topraklarını parçalamak ve milletimizi bölmek için kullanılan yöntemler değişmiş olsa da niyet hep aynıdır. Bugüne kadar darbecilerden terör örgütlerine ve ekonomik tuzaklara kadar bu ülkeyi ve milleti hedef alan her saldırı aynı kirli senaryonun ürünüdür."

"Büyük Çamlıca Camisi'ni inşa edip bitirmek hamdolsun bizlere nasip oldu. Etrafı ciddi bir kirlilik içerisindeydi, antenlerle vesaire... Bu antenlerin tamamını kaldırmak, hamdolsun bize nasip oldu. Hani birileri çevrecilikten bahsediyor ya işte çevrecilik budur. Bu çevrecilikle biz burayı temizledik ve tam anlamıyla bir çevre düzenlemesi yaptık."

"Çamlıca, bizzat takibini yaparak ülkemize kazandırdığımız camisiyle kulesiyle ve şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin en büyük bayrağı, yaklaşık 1000 metrekareyi bulan bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuşuyor."

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