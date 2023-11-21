İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2023 Salı / 9 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8137
  • EURO
    31,5723
  • ALTIN
    1855.99
  • BIST100
    8043.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de: Gazze'de esir takası için Katar ile müşterek çalışma içerisindeyiz
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de: Gazze'de esir takası için Katar ile müşterek çalışma içerisindeyiz

Türkiye ve Cezayir arasında imzalanan ikili anlaşmaların ardından mevkidaşı Tebbun ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsrail saldırıları savaş suçudur. Toplu cezalandırmaya dönüşen ve savaş suçu işlenen İsrail saldırılarını kesinlikle kabul etmiyoruz. Gazze halkını göçe zorlamak barbarlıktır. Gazze'de esir takası için Katar ile ortak çalışıyoruz. Sürece gereken katkıyı sunuyoruz' dedi.

21 Kasım 2023 Salı 17:11 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de: Gazze'de esir takası için Katar ile müşterek çalışma içerisindeyiz
ABONE OL

Türkiye ve Cezayir arasında imzalanan ikili anlaşmalar ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sayın cumhurbaşkanı, aziz kardeşim sayın bakanlar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum 2020'deki ziyaretimin ardından yeniden bulunmaktan bahtiyarlık duyuyorum.

Şahsıma gösterilen hüsnü kabul dolayısı ile kardeşime teşekkür ediyorum.

Sayın Tebbun'la yüksek düzeyli konseyin kuruluşuna karar vermiş ilk toplantıyı Ankara'da yapmıştık.

Bugün konseyin ikinci toplantısını yaptık, verimli görüşme gerçekleştirdik. Hayata geçirilecek projelerin yakın takipçisi olacağız.

Geçen yıl 5,3 milyar dolarla rekor kıran ticaret hacmimizin, bu sene sonunda 6 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz

Hastane, ibadethane, okul, her konuda koruma altında olması gereken mekanların hedef alınması, halkın göçe zorlanması, vicdansızlıktır, barbarlıktır

1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin tesisi, artık kaçınılmazdır. Bu doğrultuda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz

Filistin meselesi adil bir siyasi çözüme kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı barış ve istikrar tesisi mümkün değildir

Rehinelerin iadesi ile ilgili görüşmeler) Gerek Dışişleri Bakanım gerek MİT Başkanım, Katar'la müşterek bir çalışma içerisinde süreci devam ettiriyorlar.

(İsrail'in savaş suçları) 75 yıldan beri ilk defa, bu suçları işleyenler adaletin karşısına çıkacaklar

Temennimiz odur ki bir an önce bu rehinelerin takasında neticeyi alırız. Sürekli görüşme halindeyiz ve beklentilerimiz buralardan olumlu neticeler almak

Önceliğimiz Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve insani yardımların engelsiz şekilde bölgeye intikalidir.

Tebbun'un açıklamaları ise şöyle

Özellikle Gazze'de yaşanan insanlık trajedisi ve Siyonist İsrail'in insanlık suçlarını ve bunun yansımalarına değindik.

Filistin halkını başkenti Kudüs olan 67 sınırları içinde kurma hakkını ifade ettik. Sistematik saldırılara, soykırıma karşı olduğumuzu beyan ettik. Bu kınamanın acil eylemle birlikte yerleşim yerlerinin genişlemesine engel olacak şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirttik.

Gazze'deki soykırım sorumlularının yargılanmalarının altını çizdik. Nijer'de, Mali'de olan gelişmelere değindik. Bu konularda ortak fikir birliğine vardık. Tüm temennimiz Filistinlilerin bağımsız devletlerine kavuşması.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun
  • başkan erdoğan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.