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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocukların kulakları bomba sesleri ile değil kahkaha sesleri ile çınlamalı

23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Çocukların yaşamını yitirdiği bir trajedi hala sürüyor. Çocukların kulakları bomba sesleri ile değil kahkaha ve neşe sesleri ile çınlamalı.' dedi.

DHA23 Nisan 2022 Cumartesi 14:29 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde konuştu.

Erdoğan, "Bizim savaşları bitirmek, krizleri sona erdirmek güvenlik ve huzur iklimini genişletmek için gösterdiğimiz gayretlerin en önemli motivasyon kaynağı çocuklardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Çocukların kulakları bomba sesleriyle değil, burada olduğu gibi akranlarının neşeli sesleriyle çınlamalıdır. Çocuklar korkunun pençesinde değil huzurun kollarında uyumalıdır" diye konuştu.

"Ülkemize sığınan herkesi, ama özellikle de çocukları adeta üzerlerine titreyerek korumamızın sebebi de bu yaklaşımdır" diyen Erdoğan,

"Güzelleştirirse dünyayı çocuklar güzelleştirir diye ifade etmek lazım. Dünyayı çocuklara verdiğimiz gün her şeyin daha vicdanlı, sevecen olduğunu göreceğiz. Bugünün çocukları yarın hayatın farklı alanlarına söz sahibi olduğunuzda sakın ola kirlenmeyin. Ailenize, arkadaşlarınıza, okulunuza sıkı sıkıya sarılın. En iyi öğretici hayattır. Hayatla bağlarınızı asla koparmayın. Salgın döneminde aylarca evden çıkamadığınızı biliyorum. Artık bu günler geride kaldığına göre artık imkan olan her yerde temiz havayla, arkadaşlarınızla buluşun" ifadelerini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği
  • 23 Nisan

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