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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP29 zirvesi için Bakü'ye geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak 'CAN' ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

AA11 Kasım 2024 Pazartesi 22:37 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP29 zirvesi için Bakü'ye geldi
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Erdoğan'ı, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan hükümetini temsilen Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve eşi Leyla Bağcı, Azerbaycan Görev Gücü Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay ve Askeri Ataşe Tuğgeneral Gaffar Gören karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Bakü'ye geldi.

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