24 Temmuz 2020 Cuma 14:55 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 15:21

Ziyaret sırasında kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "86 yıllık süreci cumhur ittifakı olarak gayretlerimizle, yargının hakikati görmesiyle sona erdirdik. Artık burası aslına döndü. Camiydi tekrar cami oldu. İlanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder. Bunun yanında da tüm insanlığın bir kültür mirası olarak da her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer. Şimdi de işin gerçek sahibi Fatih Sultan Mehmet Han’ın kabrini bir ziyaret edelim istedik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra içeride ve dışarıda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapacağı restorasyon çalışmaları var. Bu restorasyon çalışmalarıyla beraber Ayasofyamızı inşallah çok daha farklı, çok daha anlamlı bir yapıya kavuşturmuş olacağız." dedi.

