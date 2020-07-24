İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2020 Cuma / 3 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8505
  • EURO
    7,952
  • ALTIN
    417.002
  • BIST100
    118894
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: 350 bin kişi bugün Cuma namazına iştirak etti
Politika

Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: 350 bin kişi bugün Cuma namazına iştirak etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '(Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı) 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş.' dedi.

24 Temmuz 2020 Cuma 14:55 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 15:21
ABONE OL

Ziyaret sırasında kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "86 yıllık süreci cumhur ittifakı olarak gayretlerimizle, yargının hakikati görmesiyle sona erdirdik. Artık burası aslına döndü. Camiydi tekrar cami oldu. İlanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder. Bunun yanında da tüm insanlığın bir kültür mirası olarak da her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer. Şimdi de işin gerçek sahibi Fatih Sultan Mehmet Han’ın kabrini bir ziyaret edelim istedik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra içeride ve dışarıda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapacağı restorasyon çalışmaları var. Bu restorasyon çalışmalarıyla beraber Ayasofyamızı inşallah çok daha farklı, çok daha anlamlı bir yapıya kavuşturmuş olacağız." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.