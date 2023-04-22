Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı ne derse onu yapar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluşma programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Sakın bizi deprem turistleriyle karıştırmayın. Cumhur İttifakı, zillet ittifakına benzemez. Cumhur İttifakı, ne derse onu yapar.

- Deprem bölgesindeki inşaatların bir yıl içinde teslimiyle, Türkiye'yi afetlere karşı dirençli hale getirme hedefimize büyük ölçüde yaklaşmış olacağız.

- İstanbul'dan başlayarak diğer şehirlerimizi de depreme karşı dayanıklı hale getirmek için yeni destek programının müjdesini paylaştık. Riskli yapısını dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza maliyetin yarısını devlet olarak biz vereceğiz.

- Deprem bölgesine gelerek sadece görüntü veren, şov yapan sonrada bir daha dönüp buraya bakmayan deprem turistlerini sizler zaten iyi biliyorsunuz. Bizler buraya hem acıları paylaşmaya hem yaraları sarmaya geliyoruz.

- Karadeniz gazıyla ülkemize, değeri 500 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında hesap edilen yerli, milli, anamızın ak sütü gibi helal kaynağı kazandırdık.

- Bay Kemal'in yanındaki yavrucuklar, "Karadeniz gazı nerede? Ne zaman çıkacak?" dediler. Gözünüz var kör müsünüz? İşte doğalgaz var yanıyor. Bunların gözleri var görmez.

- Türkiye'nin gençleri tasarladıkça, ürettikçe, katma değer oluşturdukça milletimizin ve devletimizin kazancı da artacaktır.

- Birileri varsın Londra tefecilerinin kapısında 300 milyar dolansın. Bunların para getireceğine inanıyor musunuz? 14 Mayıs'ta bunlara bunun hesabını sormaya var mısınız?

- Seccade, secde nedir bilmeyenlerin, ağzından çıkandan bihaber olanların seçim öncesi başlattıkları bu istismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz.

- Birileri eski Türkiye'nin hastalıkları gibi bu konuları kaşımanın, kanatmanın peşinde. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar buna da izin vermeyeceğiz.