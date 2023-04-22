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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı ne derse onu yapar

Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluşma programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sakın bizi deprem turistleriyle karıştırmayın. Cumhur İttifakı, zillet ittifakına benzemez. Cumhur İttifakı, ne derse onu yapar.' ifadelerini kullandı.

22 Nisan 2023 Cumartesi 20:31 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı ne derse onu yapar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluşma programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Sakın bizi deprem turistleriyle karıştırmayın. Cumhur İttifakı, zillet ittifakına benzemez. Cumhur İttifakı, ne derse onu yapar.

- Deprem bölgesindeki inşaatların bir yıl içinde teslimiyle, Türkiye'yi afetlere karşı dirençli hale getirme hedefimize büyük ölçüde yaklaşmış olacağız.

- İstanbul'dan başlayarak diğer şehirlerimizi de depreme karşı dayanıklı hale getirmek için yeni destek programının müjdesini paylaştık. Riskli yapısını dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza maliyetin yarısını devlet olarak biz vereceğiz.

- Deprem bölgesine gelerek sadece görüntü veren, şov yapan sonrada bir daha dönüp buraya bakmayan deprem turistlerini sizler zaten iyi biliyorsunuz. Bizler buraya hem acıları paylaşmaya hem yaraları sarmaya geliyoruz.

- Karadeniz gazıyla ülkemize, değeri 500 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında hesap edilen yerli, milli, anamızın ak sütü gibi helal kaynağı kazandırdık.

- Bay Kemal'in yanındaki yavrucuklar, "Karadeniz gazı nerede? Ne zaman çıkacak?" dediler. Gözünüz var kör müsünüz? İşte doğalgaz var yanıyor. Bunların gözleri var görmez.

- Türkiye'nin gençleri tasarladıkça, ürettikçe, katma değer oluşturdukça milletimizin ve devletimizin kazancı da artacaktır.

- Birileri varsın Londra tefecilerinin kapısında 300 milyar dolansın. Bunların para getireceğine inanıyor musunuz? 14 Mayıs'ta bunlara bunun hesabını sormaya var mısınız?

- Seccade, secde nedir bilmeyenlerin, ağzından çıkandan bihaber olanların seçim öncesi başlattıkları bu istismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz.

- Birileri eski Türkiye'nin hastalıkları gibi bu konuları kaşımanın, kanatmanın peşinde. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar buna da izin vermeyeceğiz.

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