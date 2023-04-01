Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da depremzedeler ile bir araya geldiği iftar programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



- Devletimizin ilgili kurumları bir an önce yaraları sarmak için olağanüstü çaba harcıyor. 85 milyonun tamamı başka hiçbir millete nasip olmayacak şuurla, depremzedelerimizin yüküne omuz veriyor.

- Türkiye Cumhuriyeti devleti, bizim iktidarlarımız döneminde hamdolsun, her türlü kaybı telafi edecek güce ve kapasiteye ulaşmıştır.

- Birileri yalanlarla, önümüzü kesmeye çalışsa da biz ahdimize bağlıyız. Biz meydanlarda verilen sözü, göreve gelince unutanlardan değiliz. Biz sözüne sadık, vaatlerinin sonuna kadar arkasında duran Cumhur İttifakıyız

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak beklentileri boşa çıkarmamakta kararlıyız.