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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak beklentileri boşa çıkarmamakta kararlıyız

Elazığ'da depremzedeler ile bir araya geldiği iftar programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Depremzedelerimiz, afetin yol açtığı sorunların bir an evvel çözülmesini bekliyor. Cumhur İttifakı olarak beklentileri boşa çıkarmamakta kararlıyız.' dedi.

1 Nisan 2023 Cumartesi 19:21 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak beklentileri boşa çıkarmamakta kararlıyız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da depremzedeler ile bir araya geldiği iftar programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Devletimizin ilgili kurumları bir an önce yaraları sarmak için olağanüstü çaba harcıyor. 85 milyonun tamamı başka hiçbir millete nasip olmayacak şuurla, depremzedelerimizin yüküne omuz veriyor.

- Türkiye Cumhuriyeti devleti, bizim iktidarlarımız döneminde hamdolsun, her türlü kaybı telafi edecek güce ve kapasiteye ulaşmıştır.

- Birileri yalanlarla, önümüzü kesmeye çalışsa da biz ahdimize bağlıyız. Biz meydanlarda verilen sözü, göreve gelince unutanlardan değiliz. Biz sözüne sadık, vaatlerinin sonuna kadar arkasında duran Cumhur İttifakıyız

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak beklentileri boşa çıkarmamakta kararlıyız.

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