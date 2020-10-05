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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitim görecek sınıfları açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilkokul 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 19:23 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 19:46
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada ilkokul 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı.

- Türkiye, milleti ve devletiyle ortaya koyduğu güçlü duruş sayesinde geleceğe güvenle bakabilmektedir 

- Hastane açarız, beğenmezler. Fabrika açarız, kulp takarlar, Yol, otoyol, metro açarız burun kıvırırla

- Normalleşme desteği kapsamında prim desteği olarak 154 bin iş yerindeki 1 milyon 186 bin çalışan için 934 milyon liralık kaynak kullanıldı

- Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan 3,5 milyon çalışanımıza bugüne kadar 20 milyar liranın üzerinde kaynak aktarılmıştır.

- İşsizlik ödeneği olarak 847 bine yakın kişiye 4 milyar liraya yakın kaynakla destek verilmiştir"

- Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında çalışanlarımıza ve dar gelirli kesimlere yaptığımız karşılıksız ödemelerin tutarı 38 milyar liraya ulaştı.

Erdoğan: "Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel yok"

Erdoğan: "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren dağıtmaya başlıyoruz."

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