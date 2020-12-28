Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! 2022 yılında uzaya fırlatılacak

28 Aralık 2020 Pazartesi 18:01 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 18:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada "2022'de kendi yaptığımız haberleşme uydusunu uzaya gönderiyoruz." dedi.

Erdoğan: "İlk aşaması 2020-2023'ü kapsayan faaliyetleri hayata geçirip ülkemizin dijital altyapısını siber saldırılara karşı güvenli hale getireceğiz"



Erdoğan: "Binlerce yıllık medeniyet davasını yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün ayağımıza esaret prangası vurulmuş demektir."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mavi Vatan'dan siber uzaya kadar her sahada egemenlik haklarımıza sahip çıkacağız."

Bugün 140 ülke, başka yerlerde toprak kiralamak üzere kendisini geleceğe hazırlamanın gayreti içindedir. Toprak kiralamada amaç bugünün ihtiyaçlarını karşılama değil, yarım asır bir asır sonrasının ihtiyaçlarını karşılamadır. Türkiye olarak biz de çeşitli yerlerde toprak kiralamaya başladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece 2020 yılında çiftçimize verdiğimiz destek tutarı 22 milyar liradır."

Erdoğan: "Çiftçimize verdiğimiz destekleri 12 kat artırarak, bitkisel üretimimizi 124 milyon ton ile Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıkardık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tarımda) Sadece kendi üretimimize bağlı kalırsak böylesine büyük bir gıda ihracatçısı olamayız."

Erdoğan: "Karşımızda, ülkemize kaynak girişi sağlamak için hayata geçirdiğimiz uygulamaları dahi fuhuş, uyuşturucu, organ kaçakçılığı gelirleriyle irtibatlandıracak kadar hayattan ve izandan noksan bir anlayış var."

Erdoğan: (AİHM’in Demirtaş kararı) Vay efendim sen nasıl böyle bir şey söylersin? Demek ki yetki sahibi olsalar bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar.

Erdoğan: "Ülkemizin geçtiğimiz yıl ürettiği saman miktarı 23,7 milyon ton. Saman ihracatımız 84,5 bin ton. İhracat gelirimiz de 14 milyon dolardır. İthalat dedikleri saman 428 bin dolar karşılığına denk gelen 1953 tondur. Bunun bir kısmı özel amaçlı kuru ot ithalatıyken kalanları da sınır illerimizdeki ticaretten kaynaklanmaktadır. Çiftçilerimize 'hükümete oy verirseniz iki elim yakanızda olur' diyenlerin bu tablo karşısında ortaya koyabilecek herhangi bir müktesebatlarını, projelerini, politikalarını duymadık, görmedik."