Erken seçim olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada " Vatanımıza uzatılan her eli kıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türklerinin sandıkta ortaya koydukları tercihi, Türkiye ile birlikte ortak bir gelecek kurma kararlığının nişanesi olarak görüyoruz.

Erdoğan: Karadeniz’deki doğalgazın her metrekübü bu ülkenin milletin refahı huzuru geleceği için kullanılacaktır Sisteme girmesiyle milletimiz bu hizmete daha hesaplı şekilde ulaşma imkanı elde edecektir.

Erdoğan: Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını pervasızca gaspına boyun eğmedik eğmeyeceğiz. Azerbaycan’a tüm kalbimizle destek verdik vereceğiz. Bizi tasfiye etme hayalleri olanlara daha çok kabuslar yaşatacağız. Vatanımıza uzatılan her eli kıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Küresel ve Bölgesel tüm dengeler yıkılıyor Türkiye yükselen yıldız konumundadır.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bir çok milletin ağır bedeller ödeyerek elde ettiği şeylere bizim çalışarak ermemiz büyük bir başarıdır. Bu başarı milletimizin geleceği için kullanılacak. Buradan kazanılan her kuruş yine milletimiz için harcanacaktır.”

Erdoğan: "Artık bu ülkede hiç kimsenin, vesayeti, milli iradenin üzerine çıkartmaya da demokrasiyi tankların altında çiğnetmeye de gücü yetmeyecektir"

Erdoğan: "Artık bu ülkede hiç kimsenin, vesayeti, milli iradenin üzerine çıkartmaya da demokrasiyi tankların altında çiğnetmeye de gücü yetmeyecektir"

Erdoğan: "Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Son dönemde hızlandırdığımız projeler sayesinde güvenle yolumuza devam ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz ülkemizde darbeler ve vesayet döneminin bittiğini söyledikçe bazıları hezeyanlara cevap veriyorlar. Allah’ın izni ve milletimizin ferasetiyle artık bu ülkede kimsenin vesayeti milli iradenin üzerine çıkarmaya gücü yetmeyecek.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bizim sadece seçim kampanyasında kullanılıp sonra bir kenara bırakılacak bir slogan söylediğimizi sanıyorlardı. Milletimiz de bizi anladı. ‘Durmak yok, yola devam’ diyerek önümüzü açtı. Şimdi 2023’e 3 yıl kaldı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nı başlatıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz, önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir."