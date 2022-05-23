İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2022 Pazartesi / 22 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,9031
  • EURO
    16,8771
  • ALTIN
    948.335
  • BIST100
    2395.79
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gezdi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni, sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aileleri ve gençlerle birlikte gezdi.

AA23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:22 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sergi gezisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında gençlerin yanı sıra Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Ali Mahzuni, Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, Neşet Ertaş'ın kızı Döne Ertaş, Alaeddin Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşca, Yıldıray Çınar'ın yeğeni Metin Erten, Kani Karaca'nın oğlu Mehmet Ali Karaca, Hikmet Şimşek'in eşi Nihal Şimşek, Çekiç Ali'nin oğlu Aydın Çekiç, Bekir Sıdkı Sezgin'in oğlu Hüseyin Kutsi Sezgin de yer aldı.

Tarihçi-yazar Murat Bardakçı da sergi gezisinde hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergideki Cem Karaca ile ilgili bölüme geldiğinde ziyaretçiler, "Deniz Üstü Köpürür" şarkısı ile sürpriz bir gösteri (flashmob) sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve katılımcılar, sergide farklı enstrümanlarla icra edilen şarkı ve türkülere eşlik etti.

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SERGİ PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gençlerimizle ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçılarımızın aileleriyle birlikte gezdik. Güzel sürprizler de yaşadık. Bu çok kıymetli sergiyi 15 Ağustos'a kadar ziyaret edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında sergiyi ziyareti sırasında çekilen videoya da yer verdi.

Erdoğan, programın ardından sanatçı aileleriyle sohbet etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
  • Türk Müziği Tarihi Sergisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.