Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire'de "D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve öncesi liderlerle bir araya geldi. Zirvede aile fotoğrafı çekilirken, ilk oturum başladı.

Erdoğan, "Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek" temasıyla gerçekleştirilen zirvede hitapta bulunacak ve Filistin ile Lübnan'daki duruma ilişkin düzenlenecek özel oturuma katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mısır ziyaretinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik ediyor.

ZİRVEDE YER ALAN ÜLKELER

D-8 üye ülkeleri İran, Türkiye, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Malezya, Mısır ve Nijerya'dan oluşuyor. Örgüt, 1997'de Liderler Zirvesi İstanbul Deklarasyonu ile kurulmuştu.