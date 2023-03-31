İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2023 Cuma / 8 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1922
  • EURO
    20,8813
  • ALTIN
    1219.82
  • BIST100
    4812.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha bir masayı idare edemeyenlerin Türkiye'yi idare etmesi beklenemez
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha bir masayı idare edemeyenlerin Türkiye'yi idare etmesi beklenemez

Kilis'te iftar programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Daha bir masa etrafından toplanmış 7-8 kişiyi idare edemeyenlerin tüm Türkiye'yi idare etmesi beklenemez.' dedi.

31 Mart 2023 Cuma 19:41 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha bir masayı idare edemeyenlerin Türkiye'yi idare etmesi beklenemez
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'te iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- Bizler sadece sofrayı paylaşmıyoruz, ortak bir kaderi, ortak bir geleceği de paylaşıyoruz. Diğerleri ne yaparsa yapsın, hangi sahte gündemlerin peşinde koşarsa koşsun biz her günümüzü deprem meselesiyle geçiriyoruz

- Sadece yıkılanı yapmakla yetinmeyecek, Kilis'i eskisinden çok daha güçlü ve bayındır şekilde yeniden ayağa kaldıracağız. Deprem konutlarımızın inşası konusunda zemin etüdü biten yerlere temeli atıyoruz

- Diğerleri ne yaparsa yapsın, hangi sahte gündemlerin peşinde koşarsa koşsun biz her günümüzü deprem öncelikli meselelerle geçiriyoruz.

- Daha bir masa etrafında toplanmış 7-8 kişiyi idare edemeyenlerin 85 milyonu idare etmesi beklenemez. Hele hele teröristlerle kol kola dolaşanların benim ülkeme verebileceği hiçbir şey yoktur

- Türkiye'yi ve deprem bölgesindeki şehirleri kavga eden, birbirinin kuyusunu kazan, ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz kumar masasının kaprislerine terk edemeyiz."

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • kilis
  • başkan erdoğan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.