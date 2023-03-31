Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha bir masayı idare edemeyenlerin Türkiye'yi idare etmesi beklenemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'te iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- Bizler sadece sofrayı paylaşmıyoruz, ortak bir kaderi, ortak bir geleceği de paylaşıyoruz. Diğerleri ne yaparsa yapsın, hangi sahte gündemlerin peşinde koşarsa koşsun biz her günümüzü deprem meselesiyle geçiriyoruz

- Sadece yıkılanı yapmakla yetinmeyecek, Kilis'i eskisinden çok daha güçlü ve bayındır şekilde yeniden ayağa kaldıracağız. Deprem konutlarımızın inşası konusunda zemin etüdü biten yerlere temeli atıyoruz

- Diğerleri ne yaparsa yapsın, hangi sahte gündemlerin peşinde koşarsa koşsun biz her günümüzü deprem öncelikli meselelerle geçiriyoruz.

- Daha bir masa etrafında toplanmış 7-8 kişiyi idare edemeyenlerin 85 milyonu idare etmesi beklenemez. Hele hele teröristlerle kol kola dolaşanların benim ülkeme verebileceği hiçbir şey yoktur

- Türkiye'yi ve deprem bölgesindeki şehirleri kavga eden, birbirinin kuyusunu kazan, ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz kumar masasının kaprislerine terk edemeyiz."