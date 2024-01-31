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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, davet etti! Başbakan Zeine Türkiye'ye geliyor

Nijer Cumhuriyeti Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

31 Ocak 2024 Çarşamba 17:02 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, davet etti! Başbakan Zeine Türkiye'ye geliyor
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Nijer Cumhuriyeti Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Türkiye'ye ziyarette bulunacak. 1 Şubat Perşembe günü Ankara'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Nijer arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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