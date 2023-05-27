Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasimizin namusu sandıklara hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım

Değerli dava ve yol arkadaşlarım! 14 Mayıs'ta olduğu gibi yarın da sabahın erken saatlerinde, en geç 06.30'da sandık başında bulunalım. Ülkemizin geleceğine, aziz milletimizin iradesine, demokrasimizin namusu sandıklara hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım. Emekleriniz ve fedakârlıklarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Allah yâr ve yardımcımız olsun.
Değerli dava ve yol arkadaşlarım!— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 27, 2023
14 Mayıs'ta olduğu gibi yarın da sabahın erken saatlerinde, en geç 06.30'da sandık başında bulunalım....