Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasimizin namusu sandıklara hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sandık çağrısı yaptı.

Değerli dava ve yol arkadaşlarım! 14 Mayıs'ta olduğu gibi yarın da sabahın erken saatlerinde, en geç 06.30'da sandık başında bulunalım. Ülkemizin geleceğine, aziz milletimizin iradesine, demokrasimizin namusu sandıklara hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım. Emekleriniz ve fedakârlıklarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Allah yâr ve yardımcımız olsun.