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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasimizin namusu sandıklara hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabında yaptığı sandık çağrısında, 'Aziz milletimizin iradesine, demokrasimizin namusu sandıklara hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım.' ifadelerini kullandı.

27 Mayıs 2023 Cumartesi 17:42 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasimizin namusu sandıklara hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sandık çağrısı yaptı.

Erdoğan yaptığı son paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Değerli dava ve yol arkadaşlarım! 14 Mayıs'ta olduğu gibi yarın da sabahın erken saatlerinde, en geç 06.30'da sandık başında bulunalım. Ülkemizin geleceğine, aziz milletimizin iradesine, demokrasimizin namusu sandıklara hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım. Emekleriniz ve fedakârlıklarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Allah yâr ve yardımcımız olsun.

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