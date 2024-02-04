Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinin imarı ve ihyası için aralıksız çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslahiye'deki "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"ne şehir merkezinden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Islahiye'nin yeniden inşası için kolları sıvadık. Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine fırsat vermedik. Depremin ardın 1 sene geçmiş olsa da toprağa verdiğimiz her canımızın acısını hissediyoruz.

Tüm deprem şehitlerimiz rahmetle anıyorum. Yıkılanın yerine yenisini koymak maddi zararları telafi etmek elimizdedir. Aralıksız çalışıyoruz. Şehirde 4 bin 126 bina yıkılmıştı. Gaziantep'e 4.8 milyar liralık kaynak aktardık.

Bunlar yaptıklarımızın bir kısmı. 10 bin 90'ı şehirde 608'i kırsalda olmak üzere konutlarımızın kurasını çekiyoruz. En son hak sahibi vatandaşımız konutuna yerleşinceye kadar bize durmak dinlenmek yok. Türkiye asrın felaketinin yaralarını sarıyor.

Gaziantep'te 14 bin konutumuzun yapımı hızla sürüyor. Bunları da söz verdiğimiz şekilde tamamlayarak, hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz.

Türkiye en zor olanı alnın akı ile geride bırakmıştır. Sadece bir yılda çok ciddi mesafe kat ettik. 104 milyar doları maliyeti bulan felaket karşısında asla yılgınlığa kapılmadık.

Farklı projelerle süreci hızlandırmanın gayretindeyiz. Yerinde dönüşümde başvuru 255 bini aştı. Yerel yönetimlere 56 milyar liralık hibe desteği sunuyoruz. Büyük bir gayretle çalışarak en kısa sürede afet bölgemizi ayağa kaldıracağız.

Türkiye çok güçlü bir devlettir. Çözümün parçası olmak yerine sorundan nemalananları Allah'a havale ediyoruz. Biz canla başla çalışmayı sürdürüyoruz. Kura ile yuvalarına kavuşan vatandaşlarımızı kutluyorum.