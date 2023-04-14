CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır annelerine tahammül edemeyenlerin insanlıkla ilgisi yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
- Bugün bir kez daha dünyalar güzeli, Dicle'nin incisi Diyarbakır'da, sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.
- Diyarbakır 40 yıldır ekmeğine göz koyanlara karşı birliği beraberliğini muhafaza etmenin mücadelesini veriyor.
- Geçmişte bu şehre ve insanlarına yapılan zulümler oldu mu? Elbette oldu.
- Evlatlarının hasretiyle yanan Diyarbakır annelerine bile tahammül edemeyenlerin bırakın bu şehrin vicdanıyla, insanlıkla bile ilgisi yoktur.
- Derdi Kürt kardeşlerimizin hakkı, hukuku olanın yapacağı iş, silahı bırakıp bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak ortak geleceğimizdeki yerini almaktır.
- Kandil'den Bay Bay Kemal'i destekleyeceklermiş, oradan talimat veriyorlar. Benim Kürt kardeşlerimi de böyle aldatacaklarını sanıyorlar.
- Bu coğrafyada Allah'ın izniyle ilelebet kardeşçe yaşamayı sürdüreceğiz. Tüm hesapların bu gerçeğe göre yapılmasını istiyorum.
- Milletimizin geleceğinde ne sokaklarında beyaz Torosların gezdiği ne de dağlarında eli kanlı canilerin cirit attığı bir Türkiye fotoğrafına asla yer yoktur.
- Nasıl vesayetin namluyla sivil siyaseti esir aldığı Türkiye'yi kabul etmediysek terör örgütlerinin siyaseti yönlendirdiği Türkiye'yi de kabul etmeyeceğiz.
- Bu Türkiye'de faili meçhule, tehdide, tedhişe yer yoktur. Bu, Türkiye vatandaşlarının güvenliğiyle hak ve özgürlüklerini aynı anda sağlayan bir Türkiye'dir.