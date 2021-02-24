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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''(Dokunulmazlık fezlekeleri) Süreç neyse aynen işleyecektir.''
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''(Dokunulmazlık fezlekeleri) Süreç neyse aynen işleyecektir.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Dokunulmazlık fezlekeleri) Süreç neyse aynen işleyecektir.'

24 Şubat 2021 Çarşamba 13:59 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 13:59
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