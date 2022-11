Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın gündeminde kriz varken biz gözümüzü fırsatlara dikiyoruz

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Hasankeyf-Gercüş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, Batman'ın güzel ilçesi Hasankeyf'e kazandırdıkları tünelin ve bağlantı yollarının hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini, ilerlemesini sağlayacak her proje gibi Ilısu Barajı'na da engel olmak isteyenlerin, sayısız iftira ve tehditle karşılarına çıktığını belirten Erdoğan, uluslararası boyutu da olan sinsi kampanyalara ve sabotaj girişimlerine rağmen, barajı tamamlayarak Türkiye'nin hizmetine sunduklarını ifade etti.

Baraj gölü alanı içinde kalan yerleşim yerlerini, tüm altyapısı ve üstyapısıyla yeniden inşa ettiklerini hatırlatan Erdoğan, Hasankeyf ilçesinin de Türkiye'nin sembol eserlerinden Ilısu Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla yeni yerine taşınan yerleşimlerden biri olduğunu söyledi.

Yeni Hasankeyf ile Gercüş arasındaki yolu bölünmüş yol kalitesiyle inşa ederken, Üçyol Boğazı geçişini de tünelle sağladıklarına işaret eden Erdoğan, bu kapsamda planlanan 39,4 kilometrelik yolun yaklaşık 30 kilometresinin de bugün açılışını yaptıkları tünel ve bağlantı yollarının tamamlandığını kaydetti.

Halen inşası süren yolların da bitmesiyle Batman'ın ilçeleri ve bölgedeki diğer yerleşim yerleri arasında hızlı, güvenli, konforlu bir ulaşımın temin edilmiş olacağına işaret eden Erdoğan, "Yaklaşık 2,5 yılda 910 milyon liralık bir yatırım tutarıyla hayata geçirdiğimiz tünelimizin ve yolumuzun Hasankeyf'imize kazandırılmasında emeği geçen başta değerli Bakanım olmak üzere, herkesi tebrik ediyorum. İnşallah hem barajımızın hem bölgemize kazandırdığımız altyapının gücüyle tüm ilçeleriyle Batman'ı ülkemizin önde gelen üretim, istihdam ve ihracat şehirlerinden biri haline getireceğiz." dedi.

Bunun için hükümet olarak üzerlerine düşeni yapmanın gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Erdoğan, eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan sosyal desteklere kadar her alanda Türkiye'ye asırlık hizmetler kazandırmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batmanlı girişimcilerden, yeni yatırımlarla kendilerine sunulan bu imkanları değerlendirmelerini beklediklerini söyledi.

- "CUMHURİYETİMİZİN YENİ YÜZYILINI AÇMAYA HAZIRLANIYORUZ"



Medeniyetin, tarihin, kültürün, petrolün şehri Batman'ın sanayisi, tarımı, ticaretiyle önündeki fırsatları kullanacağından şüphe duymadığını belirten Erdoğan, "İnsanlığın binlerce yıllık tarihine şahitlik etmiş bu toprakların bize sunduğu nimetlerin şükrünü ancak elimizdeki imkanları en etkin şekilde değerlendirerek ifa edebiliriz." diye konuştu.

"Ülkemizi ve özellikle bölgemizi varlık içinde yokluğa mahkum etmek için uğraşanların derdi ne sizsiniz ne de evlatlarımızın geleceğidir. Onlar, kirli hesapların, karanlık odakların, sinsi hayallerin peşindedir." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz ise ülkemizin tamamını kalkındırarak, zenginleştirerek, büyüterek, Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasındaki yerini alması için mücadele ediyoruz. Biz, ülkemizi bugünlere her karış toprağına dokunan, her ferdine ulaşan eser ve hizmetlerimizle getirdik. Türkiye'nin asırlık kayıplarını ve eksiklerini 20 yılda ikmal ederken, aslında çok daha büyük vizyonların, çok daha büyük hedeflerin altyapısını kuruyorduk. İşte bu sevinç, öz güven ve azimle Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını kapatıp, yeni yüzyılını açmaya hazırlanıyoruz. Ilısu Barajı, sizlerin gözleri önünde, gerek Batman gerek Mardin hep birlikte sizlerin her an iç içe olduğu dev bir baraj. Şimdi ise bu güzel tünelle ve önündeki viyadükle bu güzel şehirlerimize bağlantıları kuruyoruz. Ben gerek Bakanıma gerekse çalışma arkadaşlarına yemyeşil bir hazırlığı burada yapmış olmaları sebebiyle şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum."

- "ALÇAK GAYRETLERİN HEPSİNİ BOŞA ÇIKARDIK"



Kurdele kesim törenlerinin ardından arşivlerine kattıkları her makası, büyük ve güçlü Türkiye yolunda döşenmiş yeni bir tuğla, atılmış yeni bir adım olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, geçmişte bu kutlu yürüyüşün önünün ideolojik kavgalardan mezhep çatışmalarına, terörden siyasi istikrarsızlığa kadar pek çok yöntemle kesilmek istendiğini hatırlattı.

Batman'ın, Mardin'in çok bedel ödediğini anımsatan Erdoğan, "Bu bedelleri ödemeyi, terörle verdiğimiz mücadeleyle bitirdik. Yaşadığımız acılar ortak hafızamızda kayıtlıdır. Bizim, milletimize en büyük hizmetimiz, güven ve istikrarla birlikte huzuru da sağlayarak, ülkemizin potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmesini temin etmemizdir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 20 yılda Türkiye'yi demokrasi ve kalkınma rayından çıkartıp yeniden eski günlerine döndürmek için pek çok deneme yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hamdolsun, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak bu alçak gayretlerin hepsini de boşa çıkardık. Bu sayede, ülke olarak küresel siyasi ve ekonomik düzenin önce salgın, sonra savaş şartlarının getirdiği dalgalanmalarla kökünden sarsıldığı bir dönemde, geleceğimize güvenle bakabiliyoruz. Herkes, 'küçülmeden' dert yanarken, biz, 'büyümeyi' konuşuyoruz. Dünyanın gündeminde kriz varken, biz gözümüzü fırsatlara dikiyoruz. Gelişmiş ülkeler dahi kaos endişesi içindeyken biz, dostlarımızla giderek genişleyen bir kardeşlik çemberi kuruyoruz. İnşallah 2023'te Türkiye Yüzyılı ahdimizin etrafında kenetlenerek, ülkemizi dünyada hak ettiği yere sizlerle beraber taşıyacağız. Geçmişte böyle kritik dönemlerde, ülkemizin önünü darbeyle cuntayla vesayetle fitneyle fesatla kesenler inşallah bu defa başaramayacaklar."

- "BÜYÜK KAZANIMLAR SAĞLAYACAK HAZIRLIKLARIMIZ VAR"



Küresel krizin Türkiye'ye etkileri sebebiyle canı yanan vatandaşlara, kayıplarını telafi etmenin ötesinde çok daha büyük kazanımlar sağlayacak hazırlıklarının olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'yi küresel krizden ayrıştırma ve hedeflerine doğru yoluna devam ettirme konusundaki çabamızın somut neticelerini yıl başından itibaren daha iyi görmeye başlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümüne ulaştığımızda, geriye doğru bakıp, Allah'ın izniyle nereden nereye geldiğimizi daha iyi göreceğiz. Atalarımızın 'sabırla koruk, helva olur' sözüne uygun şekilde azimle kararlılıkla umutla işimize bakacak, projelerimizi hayata geçirecek, vizyonlarımızın altını dolduracağız. Rabb'imizin, 'insan için ancak çalıştığı kadarı vardır' emri ilahisini kendimize rehber edinerek, yolumuza devam edeceğiz."

Açılışı yapılan Hasankeyf-Gercüş Tüneli ve bağlantı yollarının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, emeği geçen herkesi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından, canlı bağlantı yaptığı Hasankeyf'te bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, MHP Batman İl Başkanı Kerem Demir, Karayolları Genel Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Müdürü Savaş Bayındır ve yüklenici firma temsilcileri Hasankeyf-Gercüş Tüneli'nin açılış kurdelesini kesti.

Makasların, bugünün hatırası olarak kalmasını isteyen Erdoğan, "Bu yollarda aşkınan koşan yorulmaz. Rabb'im yar, yardımcımız olsun." dedi.