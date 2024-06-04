Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

81 vilayetimizle birlikte dünyanın farklı ülkelerinde bizleri takip eden vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Bu sabah eğitim sırasında kaza kırıma uğrayan uçağımızda şehit olan 2 pilotumuza Allah'tan rahmet diliyorum.

Aziz milletim, 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında oluşturduğumuz Kabinenimizin görevdeki birinci yılını tamamladık. 85 milyonun her bir ferdine şahsımıza, partimize ve ittifakımıza duydukları güven için yürekten teşekkür ediyorum.

Demokrasilerin ilk ve öncelikli şartı halka hesap vermektir. 18 kez sandıkta millete hesap verdik ve hepsinde de ibra olduk. Her yıl bütçe görüşmelerinde Meclis'te hesap verdik, veriyoruz. 81 vilayetimizin tamamında katıldığımız toplantılarda doğrudan milletimize hesap verdik.

"BİZE OY VERENLER KADAR TERCİHİNİ FARKLI YÖNDE KULLANANLARININ DA HÜKÜMETİYİZ"



Biz 85 milyonunun tamamının hükümetiyiz. Emekçinin olduğu kadar işverenin de hükümetiyiz. Çiftçinin olduğu kadar memurun, emeklinin de hükümetiyiz. Batıda yaşayanların olduğu kadar doğuda yaşayanların hükümetiyiz. Bize oy verenler kadar tercihini farklı yönde kullananlarının da hükümetiyiz.

Felaket tellallarına aldırmıyoruz, fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz. Türkiye'yi daha da yüceltmenin mücadelesini veriyoruz. Hükümet olarak yegane referansımız hizmetlerimiz ve eserlerimizdir. Türkiye'ye kazandırdıklarımız ortadadır. Milletimiz de yaptıklarımızı çok net biçimde görmektedir. Bizim için esas olan milletimizin takdiridir.

Toplam 52 bin metrekare kapalı alana sahip 5 adalet sarayını hizmete açtık. 972 bin metrekare kapalı alana sahip adliye binasının inşaatına başladık. 2 yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık. Bu dönemde toplam 11 bin 370 kişi kapasiteli 14 ceza infaz kurumu faaliyete geçti. Hakim ve savcı sayımız 24 bin 829'a ulaştı. Son bir yılda toplam 2 bin 294 hakim ve savcı ataması yaptık.

AİLE KURUMUNUN ÖNEMİNİ DAHA İYİ ANLADIĞIMIZ GÜNLERDEN GEÇİYORUZ

Duruşmalara uzaktan katılımı sağlayan 386 SEGBİS cihazının kurulumu yapıldı ve 1 milyon 708 bin SEGBİS görüşmesi gerçekleştirildi. 8.yargı paketiyle önemli değişikliklere imza attık. 9.yargı paketimiz Meclisimizin gündemindedir. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk mekanizmasıyla 1 milyon 340 bine yakın uyuşmazlık çözüme kavuştu.

Önümüzdeki dönemde adaletin tecellisini hızlandıracak, toplumumuzdan gelen şikayetlerin önüne geçecek adımları atmaya devam edeceğiz. Yeni yargı reformu strateji ve insan hakları eylem planıyla bu alanda beklentileri karşılayacağız. Hiçbir fedakarlıktan çekinmeyeceğiz. Toplumun temel direği olan aile kurumunun önemini daha iyi anladığımız günlerden geçiyoruz.

Çok farklı alanlarda ailenin ciddi sıkıntılarla yüzleştiğini görüyoruz. Aile meselesinin önemine her vesileyle dikkat çekiyoruz. Son veriler bizim haklılığımızı ortaya koydu. Azalan doğum oranları ülkemizde de alarm veriyor. Bu konuda yeni uygulamaları devreye alacağız. Aile kurumunu güçlendirecek, tehditler karşısında dirençli hale getirecek pek çok çalışma yaptık. Ailemiz istikbalimiz temasıyla aile şurasını düzenledik. Evlenecek çiftlere faizsiz kredi desteğinin yanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesindeki illerde başlattık. Başvurusu kabul edilenlere ödemeler gerçekleştiriliyor. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi vizyon belgesi ve eylem planını hayata geçirdik. Dünyada bir başka örneği bulunmayan Darülacaze Sosyal Hizmet Şehrini hizmete açtık.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi temel mücadelemiz haline getirdik. Savaş mağduru Filistinli kadın ve çocuklara destek sağlıyoruz. 1.7 milyon kişiye psiko-sosyal destek verdik. Evde bakım kapsamında 36 milyar 360 milyon lira ödeme yaptık. Son bir yılda bin 33 çocuğumuzu koruyucu aile yanına yerleştirdik. Güçlü aile güçlü Türkiye vizyonuyla bu alandaki faaliyetlerimizi genişleterek sürdüreceğiz.

Çalışma hayatının iyileştirilmesine yönelik bugüne kadar tarihi nitelikte birçok adım attık. Çalışanı, memuru, ücreti kesimi enflasyona ezdirmeme ilkemize bağlı kaldık. Asgari ücret net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Böylece bir önceki döneme göre net asgari ücret artış oranı yüzde 49, 2023 ocak dönemine göre artış oranı ise yüzde 100 olarak gerçekleşti. Memurlarımızın maaşlarını söz verdiğimiz üzere ocak 2024 itibarıyla 33 bin liraya çıkardık.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU

En düşük emekli aylığında ocak 2023 tarihine kıyasla net yüzde 82 artışa gittik. 2023 yılı ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olmak üzere 5'er bin lira ödedik. Emekli ikramiyesi 2024 yılı itibarıyla yüzde 50 artışa 3 bin liraya çıktı. Kurban bayramı ikramiyesini 10 - 14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz.

Şu noktaya da özellikle değinmek istiyorum. İş gücü piyasasına yönelik aldığımız tedbirler ve faaliyetlerimiz neticesinde Cumhuriyet tarihimizin rekorları kırıldı. İstihdam oranımızı yüzde 49,5'e işgücüne katılım oranımızı da yüzde 54,2'ye yükselttik. İşsizlik oranımız ise son 10 yılın düşük seviyesine indi. Kadın istihdam oranını yüzde 32.5'a yükselttik. Son 1 yıl içinde İŞKUR aracılığıyla 1,3 milyon kişiyi işe yerleştirdik.

GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALINAN İLAÇLAR

2023 aralık ayında genel sağlık sigortası prim borcu bulunan vatandaşlarımızın borcu silindi. İşverene asgari ücret destek uygulamasında destek tutarını 700 liraya çıkardık. İşverene toplam 99,1 milyar lira asgari ücret desteği verildi. Son 1 yılda geri ödeme listemiz genişletilerek 128 adedi kanser ilacı olmak üzere toplam 570 ilaç geri ödeme kapsamına alındı. Sağlık raporu olan hastalarımızın hastanelerde sıra alıp beklememeksizin aile hekimlerine giderek ilaçlarını yazdırmalarını kolaylaştırdık.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ KALICI KONUTLAR

6 Şubat 2023 tarihinde millet olarak hem kendi tarihimizin hem de insanlık tarihinin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık. Toplam 850 bin bağımsız bölüm kullanılamaz hale geldi. Yıkılan binaların altında kalan 53 bin 614 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat eden tüm kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Depremzedelerimize verdiğimiz sözü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. 11 şehrimizde 451 bin 297 bağımsız bölümünün büyük kısmının inşasına başladık. 100 bin köy evi inşa ediyoruz. İnşası biten konuklarımızın hak sahibini belirliyoruz. 76 binden fazla konutumuzun hak sahiplerini belirleyip vatandaşlarımıza teslim ettik.

Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. Şehirlerimizi, caddeleriyle meydanlarıyla yeni baştan tasarlıyoruz. Özellikle depremde en çok hasar gören Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya şehir meydanı projesi yapıyoruz. Alt yapı projeleri için yerel yönetimlere 64 milyar liraya hibe desteği veriyoruz.

Kentsel dönüşüm başkanlığını kurduk. İstanbul için yarısı bizden kampanyasıyla hak sahiplerine 1.5 milyon lira destek veriyoruz. Şu ana kadar 30 bin bağımsız bölüm için dönüşüm süreci başladı.

İSTANBUL'DA 600 BİN KONUTUN ACİL DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKİYOR

İstanbul'da bulunan toplam 7.5 milyon bağımsız bölümün 600 binin acil dönüştürülmesi gerekiyor. Pazar günü çöken bina kentsel dönüşümün İstanbul için ne kadar hayati olduğunu tekrar hatırlatmıştır. İstanbul adım atmakta geciktikçe riskler daha da artacaktır. Şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getirmek, hangi parti olursa olsun herkes için milli bir görevdir. Bu meselenin yeterince idrak edilemediğini görüyoruz. Hassasiyetin bir an önce yerel yöneticiler tarafından gösterilmesini bekliyoruz. Dirençli şehirler projesini başlattık. Küresel bir çevre hareketine dönüşen sıfır atık ile 2023'te yüzde 35'e çıkardık. 2035'te hedefimiz yüzde 60'tır.

Türkiye deniz projesiyle halkımıza denizlerin erişimini kolaylaştırarak deniz kıyılarında yaşam kalitesini artıracağız. Enerji son yıllarda gerçekten tarih yazdığımız bir başka alandır. Enerjide tam bağımsız Türkiye vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Filyos'ta günlük doğalgaz üretimi 5,1 milyon metreküpü aştı. Karadeniz gazının sevincini milletimizle paylaşmak için başlattığımız ücretsiz doğal gaz desteğimizi 1 yıl boyunca devam ettirdik.

Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz sahasında yeni keşifler için sondaj çalışmasına başladı. Gabar'da günlük petrol üretimini 43 bin 380 varilin üzerine çıkararak rekor kırdık. Hakkari ve Siirt başta olmak üzere bölgenin diğer yerinde çalışmalarımız devam ediyor. Çok daha güzel neticeler alacağız.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci reaktörünün inşaatı yüzde 90 oranında tamamlandı, reaktörde mekanik testler yapılmaya başlandı. BOTAŞ Bulgaristan, Macaristan, Romanya gaz ihracatına başladık. İlk kez sınır komşumuz olmayan iki Avrupa ülkesine ihracat yapıyoruz. Cuma günü Türkiye Yüzyılı Maarif modelimizin tanıtımını yapacağız. Eğitime dair çalışmalarımızı bu vesileyle detaylıca açıklayacağız.

Bugün burada sadece şunu belirtmek isterim, Türkiye OVP ve 12.KAlkınma planıyla belirlediği hedeflere emin adımlarla ilerlemektedir. Son 1 yılda Merkez Bankamızın brüt rezervleri yaklaşık 44 milyar dolar artışla, 142 milyar doların üzerine çıktı. Üretim, istihdam, ihracat ve kaliteli büyümeden taviz vermeden tek haneli enflasyon oranlarını mutlaka yakalayacağız. Bunun sabır, irade ve kararlılık gerektiren bir süreç olduğunun çok iyi farkındayız. Hükümet olarak hedeflerimize ulaşacağımızdan en küçük şüphemiz bulunmuyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. 9 günlük tatil imkanı sağlamış oluyoruz.