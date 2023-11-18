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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Burhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

#SONDAKİKA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 18:08 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Burhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'deki son durum ve Filistinlilere insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam dünyasını ilgilendiren tüm meselelerde birlik olunması gerektiğini, İslam İşbirliği Teşkilatı Riyad Zirvesi'nde alınan kararların uygulanmasının önemli olduğunu vurguladı.

  • Sudan-Erdoğan görüşmesi
  • Cumhurbaşkanı telefon görüşmesi
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