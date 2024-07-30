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Politika

Külliye'de diplomasi trafiği... Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

AA30 Temmuz 2024 Salı 14:05 - Güncelleme:
Külliye'de diplomasi trafiği... Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Endonezya Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu resmi törenle karşıladı.

Konuk Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektiren Erdoğan, ardından Subianto ile baş başa görüşme yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

BAKAN GÜLER, SUBİANTO İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Endonezya Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu bakanlıkta askeri törenle karşıladı.

BAKAN FİDAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı olan Prabowo Subianto'yla bir araya geldi.

Bakanlık, X sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Fidan, Ankara'da Subianto'yu ağırladı.

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