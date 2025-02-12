Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da: Gazze'nin yeniden inşasında birlikte çalışacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugünkü konsey toplantısında münasebetlerimizi daha da kurumsallaştırmış olduk. Gerek değerli kardeşim Prowobo ile görüşmemizde gerek heyetler arası görüşmede ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık.

Filistin ve Suriye başta olmak üzere güncel ve bölgesel meselelerde fikir teatisinde bulunduk. Bu çerçevede enerji, tarım, ticaret ve savunma sanayii, iletişim ve eğitim gibi çeşitli alanlarda 12 mutabakat metnini huzurlarınızda imzaladık.

Ayrıca ilişkilerimizin geleceğine yön veren kapsamlı bir ortak bildiriyi kabul ettik.

Savunma sanayinde mevcut projeleri ve ilave iş birliği imkanlarını gözden geçirdik. Görüşmelerimizde ticaretimizin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesine yönelik çalışmaları ele aldık.

Gazze'nin yeniden inşasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 1967 yılları temelinde başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması daha fazla geciktirilemez.

Bunu aşındıracak her türlü teklif gayrimeşrudur. Daha fazla kan ve istikrarsızlık demektir.

Gazze huzura ermeden bölgedeki diğer ülkelerin de istikrar kavuşması mümkün değildir.