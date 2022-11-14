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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TRK' ile 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'nın Bali adasına geldi.

AA14 Kasım 2022 Pazartesi 07:14 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'nda, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, Bali Valisi Wayan Koster, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Bali'ye geldi.

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