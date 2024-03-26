Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu kontrol altına alacak programa sahibiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aksaray mitinginde halka seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
* Aksaray gönlümüzün baş köşesinde yer alıyor. Bizim Aksaray'a olan sevdamız hiç bitmeyecektir.
* Aksaray, her zamanki gibi 31 Mart'ta rekoru da kıracak.
* Sizler yanımızda olduğunuz müddetçe bize durmak, duraksamak yok. Biz de, milletimize sözümüzü hep yerine getirdik, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz.
* Bizim yazgımız milletimizi sevmektir. Gümbür gümbür pazar günü rekor için sandıklara yürüyeceğiz.
* Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığıyla boğuşuyoruz.
* Büyümede, milli gelirde, ihracatta, savunma sanayiinde tarihin en iyi dönemini gördük.
* Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak. Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor.
* Çalışan ve emeklilerimizin alım gücündeki düşüşü telafi etmek için adımlar atıyoruz.
* Ülkemizi 3 kat büyüttük, 2 kat daha büyüteceğiz. En büyük 10 ekonomiden biri olacağız.
* Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Bunu başaracak programa ve kararlılığa sahibiz. Birlikte biraz daha sabredeceğiz.
* Şu an katılım 35 bin. Aksaray'a da bu yakışır.
* Ülkemizin gücünden ve potansiyelinden rahatsız olan çevreler, muhalefeti de kullanarak milletimizi karamsarlık bataklığına sürüklemek istiyor.
* Bu oyunu hep birlikte bozacağız. Geçmişte Türkiye'yi nasıl 2023'e hazırladıysak şimdi de çok fazlasını yaparak 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz.
* Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını birlikte kutlayacağımıza inanıyorum.
* 31 Mart'ta Aksaray ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renklerine boyamaya var mıyız?
* Önümüzdeki Pazar günü sadece belediye başkanlarını seçmekle kalmayacaksınız. Aynı zamanda sandıkta bize vereceğiniz güçlü destekle diğer mücadelelerimizde de işimizi kolaylaştıracaksınız.
* Bizim siyasetimiz, eser ve hizmet siyasetidir. Günler, aylar, yıllar geçer ama bizim bu gayretimiz asla bitmez.
* Daha yapmamız gereken çok iş, tamamlamamız gereken çok proje, başarmamız gereken çok mücadele var.
* Gazze'nin yaşadığı vahşet giderek derinleşiyor. Her yerde gerilim artıyor.
* Birtakım muhterislerin keyfi istiyor diye şimdi pes edemeyiz. Tam tersine mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir. Ekonomimizi, ordumuzu daha da güçlendireceğiz.
* Bugün ülkemizin yeni vizyonuna uygun şekilde kurduğumuz güçlü alt yapının üzerinde dünya ile yarış halindeyiz. Bu yarışta ön saflara geçtik. Ancak henüz istediğimiz yerde değiliz
* Önümüzdeki asrı kendi çağımız yapmakta kararlıyız.
* Sözde büyük devletlerin ve onların güdümündeki uluslararası kuruluşların kimseye hayrının dokunmadığına en acı örnekleriyle şahit oluyoruz.
* Hep ileri gideceğiz, hep büyüyeceğiz, hep beklenen olacağız. Çünkü biz Türkiye'yiz, Türk milletiyiz.
* 31 Mart'ta biz 18. defa milletimizden destek alacağız. Pazar günü hem sandığa gidip oyumuzu kullanacağız, hem de sandığa sıkı sıkı sahip çıkacağız.
* 21 yılda Aksaray'a yaklaşık 88 milyar liralık yatırım yaptık.
* Bölünmüş yol uzunluğunu 17 kilometreden 311 kilometreye çıkardık.
* Aksaraylı çiftçilerimize 11 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik.
* İstihdamı desteklemek için şehrimizdeki iş insanlarımıza toplam, 2,2 milyar lira tutarında prim teşvik desteği verdik.