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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu kontrol altına alacak programa sahibiz

Aksaray mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak. Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Bunu başaracak programa ve kararlılığa sahibiz.' dedi.

26 Mart 2024 Salı 13:47 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu kontrol altına alacak programa sahibiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aksaray mitinginde halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Aksaray gönlümüzün baş köşesinde yer alıyor. Bizim Aksaray'a olan sevdamız hiç bitmeyecektir.

* Aksaray, her zamanki gibi 31 Mart'ta rekoru da kıracak.

* Sizler yanımızda olduğunuz müddetçe bize durmak, duraksamak yok. Biz de, milletimize sözümüzü hep yerine getirdik, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz.

* Bizim yazgımız milletimizi sevmektir. Gümbür gümbür pazar günü rekor için sandıklara yürüyeceğiz.

* Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığıyla boğuşuyoruz.

* Büyümede, milli gelirde, ihracatta, savunma sanayiinde tarihin en iyi dönemini gördük.

* Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak. Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor.

* Çalışan ve emeklilerimizin alım gücündeki düşüşü telafi etmek için adımlar atıyoruz.

* Ülkemizi 3 kat büyüttük, 2 kat daha büyüteceğiz. En büyük 10 ekonomiden biri olacağız.

* Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Bunu başaracak programa ve kararlılığa sahibiz. Birlikte biraz daha sabredeceğiz.

* Şu an katılım 35 bin. Aksaray'a da bu yakışır.

* Ülkemizin gücünden ve potansiyelinden rahatsız olan çevreler, muhalefeti de kullanarak milletimizi karamsarlık bataklığına sürüklemek istiyor.

* Bu oyunu hep birlikte bozacağız. Geçmişte Türkiye'yi nasıl 2023'e hazırladıysak şimdi de çok fazlasını yaparak 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz.

* Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını birlikte kutlayacağımıza inanıyorum.

* 31 Mart'ta Aksaray ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renklerine boyamaya var mıyız?

* Önümüzdeki Pazar günü sadece belediye başkanlarını seçmekle kalmayacaksınız. Aynı zamanda sandıkta bize vereceğiniz güçlü destekle diğer mücadelelerimizde de işimizi kolaylaştıracaksınız.

* Bizim siyasetimiz, eser ve hizmet siyasetidir. Günler, aylar, yıllar geçer ama bizim bu gayretimiz asla bitmez.

* Daha yapmamız gereken çok iş, tamamlamamız gereken çok proje, başarmamız gereken çok mücadele var.

* Gazze'nin yaşadığı vahşet giderek derinleşiyor. Her yerde gerilim artıyor.

* Birtakım muhterislerin keyfi istiyor diye şimdi pes edemeyiz. Tam tersine mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir. Ekonomimizi, ordumuzu daha da güçlendireceğiz.

* Bugün ülkemizin yeni vizyonuna uygun şekilde kurduğumuz güçlü alt yapının üzerinde dünya ile yarış halindeyiz. Bu yarışta ön saflara geçtik. Ancak henüz istediğimiz yerde değiliz

* Önümüzdeki asrı kendi çağımız yapmakta kararlıyız.

* Sözde büyük devletlerin ve onların güdümündeki uluslararası kuruluşların kimseye hayrının dokunmadığına en acı örnekleriyle şahit oluyoruz.

* Hep ileri gideceğiz, hep büyüyeceğiz, hep beklenen olacağız. Çünkü biz Türkiye'yiz, Türk milletiyiz.

* 31 Mart'ta biz 18. defa milletimizden destek alacağız. Pazar günü hem sandığa gidip oyumuzu kullanacağız, hem de sandığa sıkı sıkı sahip çıkacağız.

* 21 yılda Aksaray'a yaklaşık 88 milyar liralık yatırım yaptık.

* Bölünmüş yol uzunluğunu 17 kilometreden 311 kilometreye çıkardık.

* Aksaraylı çiftçilerimize 11 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik.

* İstihdamı desteklemek için şehrimizdeki iş insanlarımıza toplam, 2,2 milyar lira tutarında prim teşvik desteği verdik.

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