23 Kasım 2021 Salı 12:38 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 13:04

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Dünyada ve ülkemizde 20 yılda il başkanlarını 150 defa bir araya getiren bir başka parti olduğunu sanmıyorum. Bu platformlar milletimizin sesinin en üst düzeyde duyurulduğu yerlerdir. AK Parti'nin seçimlerden hep birinci çıkmasının sırrı buradadır

İktidarımızın ilk döneminde vesayeti kaldırmak için kararlı adımlar attık. Nice engelle nice kumpasla boğuştuk. Anayasayı kanunları hiçe sayarak cumhurbaşkanı seçmemizin bile önüne geçmek istediler

Hem cumhurbaşkanını seçtik hem ülkemizin kalkınma adımında ilerledik. Pek çok demokratik ilerlemeyi yaptık

Demokrasimizin çıtasını en üst seviyeye çıkardık

Gezi olayları ve darbe girişimleri ile demokrasimizi yıkma girişimlerine karşı milletimizle birlikte ikinci bir milli mücadele yürüttük



Kuruluşumuzdan bu yana girdiğimiz her seçimden istisnasız birinci çıktık

Parti bu başarısı ile dünya demokrasilerinde bu kadar uzun süre, bu kadar yüksek oy seviyesini ve iktidarını koruyabilmiş istisnai örneklerin en başında geliyor

2023 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak Meclis'te çoğunluğu almak suretiyle rekoru çok daha ileri taşıyacağız

Esasen biz bundan on yıl önce 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde mevcut takvime göre seçim yılı 2024'tü. Fakat ilginçtir hala 'erken seçim, erken seçim'. Olmayacak erken seçim, Haziran 2023!

Ana muhalefet, muhalefet neden bu kadar çılgına dönüyor? Çünkü geleceklerini biliyorlar



On beş ayda bir yirmi ayda bir seçim yapmak ilkel kabilelerin işidir

Şimdi var gücümüzle mücadelemizi vereceğiz, önümüzdeki engelleri aşacağız, tuzakları bozacağız ve inşallah hedeflerimize ulaşacağız

Ülkemizi CHP'nin yalanlarına ve iftiralarına terk edemeyiz. Kılıçdaroğlu'nun kifayetsizliğine terk edemeyiz

Önümüzdeki seçim sonuçları vesayetle ihtiraslı çıkar odaklarıyla, terör örgütleriyle, darbecilerle mücadelenin ötesine geçen, bölgemizin ve dünyanın geleceğini şekillendirecek ehemmiyete sahiptir

2023 seçimleri çok daha önemli hale geldi. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında ülkemizi yeni bir safhaya çıkarmış olacağız

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