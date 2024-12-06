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Politika

Başkan Erdoğan: Esed'e 'gel görüşelim' dedik, olumlu bir cevap alamadık

Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Esed'e bir çağrımız olmuştu. 'Gel Suriye'nin geleceğini birlikte belirleyelim' demiştik. Ne yazık ki bu işte olumlu bir cevap alamadık.' dedi.

6 Aralık 2024 Cuma 14:00 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan: Esed'e 'gel görüşelim' dedik, olumlu bir cevap alamadık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

* İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin.

* Esed'e bir çağrımız olmuştu. 'Gel Suriye'nin geleceğini birlikte belirleyelim' demiştik. Ne yazık ki bu işte olumlu bir cevap alamadık.

* Lübnan çok sıkıntılı durumda. Her taraf yerle yeksan olmuş. Yardım talepleri var. Dünyanın suskun olduğu dönemde yardımlarımıza devam edeceğiz.

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