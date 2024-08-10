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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile telefonda görüştü.

10 Ağustos 2024 Cumartesi 22:17 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile telefonda görüştü
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile telefonda görüştüğü ve bu görüşmede Türkiye ile Etiyopya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Etiyopya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimin sonlandırılması için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü, Etiyopya'dan Somali'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik endişelerini giderecek adımlar gelmesinin süreci kolaylaştıracağını söyledi. İsrail'in Gazze'de soykırıma devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'nın Filistin davasına insanlık vicdanından yana duruş sergileyerek destek vermesinin uluslararası toplumun kalıcı barış için çabalarına katkı sağlayacağını belirtti" ifadeleri kullanıldı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • etiyopya
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