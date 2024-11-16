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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'de liderlere Gazze'yi anlatacak

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 18-19 Kasım'da Brezilya'yı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki görüşmelerinde ticaret, sürdürülebilir kalkınma, sağlık, tarım, enerji, çevre ve iklim değişikliği başlıklarının yanı sıra Gazze konusunu da liderlere anlatacak.

16 Kasım 2024 Cumartesi 14:48 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'de liderlere Gazze'yi anlatacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 liderler zirvesine katılmak için Brezilya'ya gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada liderlere Gazze'yi anlatacak.

ÇOK SAYIDA KONU MASAYA YATIRILACAK

Dünya ticaretinin yüzde 75'ini kontrol eden G20 ülkelerinin liderleri her sene yıllık değerlendirmeler yapıyor. 18-19 Kasım tarihlerinde bu yıl 19'uncusu düzenlenecek zirveye dönem başkanı Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti ev sahipliği yapacak.

Görüşmelerde, ticaret, sürdürülebilir kalkınma, sağlık, tarım, enerji, çevre ve iklim değişikliği başlıkları ele alınacak.

LİDERLERE GAZZE'Yİ ANLATACAK

Erdoğan, Rio de Janeiro'da çok sayıda ikili görüşme de yapacak. Cumhurbaşkan Erdoğan'ın temaslarında İsrail'in Gazze'de devam eden katliamlarına dikkati çekmesi bekleniyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bir paylaşımda bulundu. Zirvede "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" ana teması altında 3 oturum düzenleneceğini katılımcıların görüş alışverişinde bulunacağını vurguladı.

Altun, şunları kaydetti:

"G20 Liderleri zirve sırasında 'Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek' ana teması altında icra edilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın zirve vesilesiyle G20 Liderleri ile diğer katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanmaktadır."

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