Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'den duyurdu: Putin'den rica edeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak kimseden çekinmeden Filistin davasına çok güçlü biçimde sahip çıktık. Her platformda Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk. 103 bin tonu aşan insani yardımlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından, zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'da basın toplantısı düzenledi.

Güney Afrika'nın ev sahipliğinde "Dayanışma, Eşitlik ve Sürdürülebilirlik" temasıyla 20'ncisi düzenlenen zirvenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, şahsına, eşine ve heyetine gösterdikleri hüsnükabul için Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'ya teşekkür etti.

Erdoğan, G20 Zirvesi'nin ilk defa Afrika'da tertiplenmesinden ayrıca memnuniyet duyduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zengin kültürel, dini, etnik, sosyal dokusuyla 'gökkuşağı ülkesi' sıfatını ziyadesiyle hak eden Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ilk kez bundan tam 20 sene önce 2005 yılında Başbakan olarak geldim. Akabinde 2011 senesinde yine başbakan, 2018 yılında ise BRICS Zirvesi münasebetiyle Cumhurbaşkanı olarak bu güzel ülkeyi ziyaret etme fırsatı buldum. Her ziyaretimde Güney Afrika'dan gerçekten güzel anılarla ayrıldım. Afrikalı dostlarımızın misafirperverliği, sıcaklığı, samimiyeti beni her zaman etkiledi, gönül dünyamda silinmez izler bıraktı. Ülkemizde de farklı vesilelerle Güney Afrikalı dostlarımızı misafir ettik. Ortak çabalarımız sayesinde münasebetlerimizde 20 yıl önce hayal dahi edilemeyen yerlere geldik. Son olarak Devlet Başkan Yardımcısı Sayın Mashatile ülkemizdeydi. Güney Afrika Cumhuriyeti ile hem hükümetler düzeyinde hem de ANC ile AK Parti'miz arasında artan diyalog ve temasları önemsiyoruz. Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de bu ivmeyi güçlendirerek devam ettirmek arzusundayız."

- "GÜNEY AFRİKA'NIN FİLİSTİN DAVASINA VERDİĞİ DESTEĞİ ÇOK KIYMETLİ BULUYORUM"

Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Nelson Mandela liderliğinde ırkçı Apartheid rejimine karşı zaferinin tüm dünyada adalet ve eşitlik arayışının en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Güney Afrika'nın Filistin davasına yıllardır verdiği ilkeli ve sarsılmaz desteği bu bakımdan çok kıymetli buluyorum. Özellikle çoğu çocuk, kadın ve sivil 70 bin Filistinlinin şehit edildiği Gazze soykırımında Güney Afrika örnek bir duruş sergiledi. Tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de insanlığa karşı suç işlenirken, tıpkı Türk milleti gibi Güney Afrikalı dostlarımız da vahşete sırtını dönmedi. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtıkları soykırım davasıyla yürekli bir tavır takınan Güney Afrika devletini, toplumunu, yöneticilerini tebrik ediyor, ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum."

- "ÖZGÜR BİR FİLİSTİN DEVLETİ KURULMADAN KÜRESEL BARIŞ TAM MANASIYLA SAĞLANAMAZ"

"Türkiye olarak biz de kimseden çekinmeden Filistin davasına çok güçlü biçimde sahip çıktık. Her platformda Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk. 103 bin tonu aşan insani yardımlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduk." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi bildiğiniz gibi bizim de katkılarımızla bir ateşkes sağlandı. Biz çatışma ortamına tekrar dönülmemesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Yaşanan yıkımın neticelerinin mümkün mertebe hafifletilmesinin küresel bir sorumluluk olduğunu vurguladım, insani yardımlar ve yeniden imara destek istedim. Tabii bu noktada sağlanan ateşkesin devamını temin ederken, kalıcı çözüm için iki devletli formülün hayata geçirilmesi büyük önem arz ediyor. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür bir Filistin Devleti kurulmadan küresel barış tam manasıyla sağlanamaz. Mazlum Filistin halkı ile birlikte tüm bölgemizin ve insanlığın barışı, huzuru, güvenliği için bu konudaki ilkeli tutumumuzu muhafaza edeceğiz."

- "ÖNEMLİ KONULARDA İSTİŞARELERDE BULUNDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 faaliyetlerine bu yıl da aktif olarak iştirak ettiklerini ve uluslararası gündeme katkı sağlamayı sürdürdüklerini belirterek, "Zirve kapsamında yaptığım hitaplarda ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadele, yeşil dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma ve teknolojik ilerlemelerin kalkınma politikalarına etkisine dair görüşlerimizi aktardım. Bilhassa en az gelişmiş ülkelerin Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde geri kalmaması için ihtiyaç duydukları mali desteğin teminine dikkat çektik." dedi.

Zirve vesilesiyle G20'nin bugüne kadarki çalışmalarının bir muhasebesini yaptıklarını aktaran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Katılımcı diğer liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Önemli konularda istişarelerde bulunduk. Bu kapsamda aralarında Avustralya, Kanada, Angola, Etiyopya, Fransa, Brezilya, Malezya, İtalya ve Singapur devlet ve hükümet başkanlarının olduğu birçok liderin yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ve bazı uluslararası kuruluş temsilcileriyle görüşmelerimiz oldu."

- "MIKTA ÜLKELERİYLE İŞBİRLİĞİMİZİ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Erdoğan, G20'nin birçok farklı ülkeyi bünyesinde barındıran ve temsil niteliği yüksek bir platform olmayı sürdürdüğünü dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben de 2008 yılından bu yana G20 zirvelerine bizzat katılıyorum. G20'nin mevcut ve müstakbel küresel sınamalara karşı uluslararası topluma liderlik etmesi bizler için mühimdir. Bu yılki zirvemizde de 'Kimseyi Geride Bırakmama' şiarının uluslararası toplumun pusulası olması gerektiğini bir kez daha vurguladık. Kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı ve dayanıklı bir küresel ekonomi inşa edilmesi gerekliliğini dile getirdik. Uluslararası işbirliğinin ve çok taraflılığın önemini vurguladık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın kurduğu MIKTA'ın 12. kuruluş yıl dönümünü idrak ettiklerine dikkati çekerek, "Zirve vesilesiyle MIKTA liderleri olarak dönem başkanı Kore Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde bir araya geldik. Ortak basın açıklaması yayınladık. Basın açıklamasında çok taraflılığa bağlılığımızı yeniden teyit ettik. Hepsi aynı zamanda G20 üyesi olan MIKTA ülkeleriyle işbirliğimizi önümüzdeki dönemde daha da güçlendireceğiz." diye konuştu.

G20 Johannesburg Zirvesi süresince gerçekleştirdikleri istişarelerin küresel ekonomik ve siyasi istikrar için hayırlı sonuçlara kapı aralamasını temenni eden Erdoğan, G20 dönem başkanlığını devralacak Amerika Birleşik Devletleri'ne başarılar diledi.