Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Liderler Zirvesi'nde: Birçok devlet başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, oturum öncesinde Erdoğan'ın yanına geldi. İki lider bir süre sohbet etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PAPA İLE ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir süre ayaküstü görüştü.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile el ele poz verdi.

Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Nahyan ile de ayaküstü konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OTURUM SIRASINDA DA BIDEN İLE SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede yan yana bulunduğu ABD Başkanı Biden ile oturum sırasında da sohbet etti.

Erdoğan ayrıca, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de ayaküstü görüşmede bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BREZİLYA DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'da Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ve Brezilya ilişkileri, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamlar ve onları durdurmak için yapılması gerekenler ile küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in son dönemde iyice yalnızlaştığını zulmün sona erdirilmesi için İsrail'e yönelik baskının artırılarak devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İTALYA'DA G-7 LİDERLER ZİRVESİ KAPSAMINDA AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da G-7 Liderler Zirvesi kapsamında aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.