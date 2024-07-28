Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abbas'ı Türkiye'ye davet ettik olumlu yanıt vermedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı konuşmalarından öne çıkanlar:

"İsrail'e karşı adımlar attık, ticareti kestik.

Parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı diyorlar. Yeniden Refahlı bir isim, kafadan da galiba sıkıntısı var onun.

Biz zaten Mahmud Abbas'ı davet ettik ama olumlu cevap vermedi. Bundan sonra biz de buna göre adım atacağız. Biz bu adımları atarken kendi içimizden vuruluyoruz.

Biz bu parlamentoyu kimlere açmadık ki? Hak yolda olan herkese açtık. Partinden birkaç kişi parlamentoya girdiyse bizim sayemizde. Bunu gözü var görmüyor."

"Biz çok güçlü olmalıyız ki, bu İsrail Filistin'e bunu yapamasın"

Savunma sanayiinde bizim ithalat, ihracatımız neydi nereye geldik. Ama bunların hiçbiri bizi aldatmasın. Biz çok güçlü olmalıyız ki, bu İsrail Filistin'e bunu yapamasın.

"SIKINTILARI GİDERECEĞİZ"



Belediyelerimiz olduğundan farklı çalışma ortaya koymaları lazım. Rize'de yaşayan kardeşlerimin belediyesinden şikayetçi olmaması lazım. Bazı doğal gaz şikayetleri vardı. Bu doğal gaz şikayetleri de Bakanımız da yanımızdaydı. Onlar da notlarını aldılar. Oraları takip ediyorlar. En kısa zamanda doğal gaz sıkıntılarını gidereceğiz. Belediyelerimiz kendi üstlerine düşen görevleri yerine getirmek suretiyle Rize'de bulunmamız gereken yere bir an önce ulaşalım."