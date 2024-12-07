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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışını yaptı.

AA7 Aralık 2024 Cumartesi 20:38 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışını yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 5113 Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni ile AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından Şahinbey Belediyesince yaptırılan Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "7'den 77'ye herkesin dolup taşacağı bir mekan olması temennisiyle, Ya Allah Bismillah" diyerek kurdeleyi kesti.

Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın duasının ardından yapılan açılışa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile milletvekilleri de katıldı.

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