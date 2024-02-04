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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

AA4 Şubat 2024 Pazar 19:13 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti
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Erdoğan, açılış töreninin ardından incelemelerde bulunduğu hastanede, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bilgi aldı.

Çocuk servisinde yatan hastaları ziyaret eden, doktorlardan durumlarına ilişkin bilgi alan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini ilettiği çocuklara oyuncak hediye etti.

Hastaların aileleriyle sohbet eden, geçmiş olsun dileyen Erdoğan, torununa refakat eden bir kadına kaç torununun olduğunu sordu.

Kadının 14 torunu olduğunu öğrenen Erdoğan, "Sen benden çok ileridesin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Gaziantep Valisi Kemal Çeber de eşlik etti.

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