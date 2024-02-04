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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkent Camii Açılış Töreni'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkent Camii Açılış ve Kurdele Kesimi Töreni'nde konuşuyor

4 Şubat 2024 Pazar 16:42 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkent Camii Açılış ve Kurdele Kesimi Töreni'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Nüfus çoğalıp ilçemiz büyüdükçe ibadethane ihtiyacı da artıyor. Aynı anda 17 bin kişinin ibadet edebileceği Şahinbey Millet Camii ile bu ihtiyacı karşılamış olacağız

Camileri sadece günde 5 kez namaz kıldığımız yerler olarak göremeyiz. Camilerimiz tevhidin olduğu kadar, vahdetin, birlik ve beraberliğin, müminler arasındaki ebedi ve ezeli kardeşliğin sembolüdür.

Şahin Bey Belediyemizi, Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Mimarından mühendisine, özellikle tüm buradaki işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum.

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