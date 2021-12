22 Aralık 2021 Çarşamba 12:07 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 12:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Türkiye 10 yıllık dönemde aklınıza gelecek her yol ve yöntemle sınandı. Ekonomimize yönelik alenen tehditler savruldu, sinsi tuzaklar kuruldu. Gece yarıları başlayan ve kesintisiz süren finans oyunlarıyla ülkemiz çökertilmeye çalışıldı. Tüm bu süreçte önümüze çıkan her engeli aşarak mücadele verdi. İçine çekilmek istendiğimiz sosyal, siyasi, psikolojik, ekonomik her türlü tuzağı Allah'ın yardımı ve milletin desteği ile bozarak yolumuza kararlılıkla devam ettik."

"Bugüne kadar girdiğimiz mücadelelerden nasıl alnımızın akıyla çıktıysak ülkemize ve milletimize nasıl kazandırdıysak inşallah bu defada istediğimiz neticelere ulaşacağız. Şimdi yeni bir atılımın içindeyiz. Bu defada hayırlısıyla istediğimiz neticelere ulaşacağız."

"Döviz kurunu serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun seviyeye getirmek için dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır"

"Kurun dengeye oturmasının ekonominin her alanını ilgilendiren olumlu bir gelişme olduğu unutulmamalıdır. Burada kazanan sadece bankada parası olan ihracat yapan değil ülkemizin tamamı 84 milyonun her bir ferdidir. Buradan bir kez daha herkesi yatırıma, istihdama davet ediyoruz."

"Memurlarımıza sözünü verdiğimiz, 3600 ek gösterge uygulamasını önümüzdeki yıl içinde hayata geçiyoruz. (Asgari ücret ve memur maaşlarındaki artış) Özel sektörümüzün de çalışanlara bu artışlar doğrultusunda hak ettikleri ücreti vereceklerine inanıyorum"