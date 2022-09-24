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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençleri çantada keklik görenlere cevabı siz vereceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum Ak Parti'ye Gençlik Buluşması' programındaki konuşmasında, 'Gençleri kendi kısır siyasetleri için çantada keklik görenlere en güzel cevabı siz (gençler) vereceksiniz.' ifadelerini kullandı.

AA24 Eylül 2022 Cumartesi 20:53 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum Ak Parti'ye Gençlik Buluşması" programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- Gözümüzün nuru geleceğimizin teminatı siz gençlerimizi muhabbetle selamlıyorum.

- 2023 seçimlerinde Sakarya'da ilk kez oy kullanacak siz gençlerimizle buradayız.

- 2023 seçimlerinde 6 milyon gencimiz ilk defa sandığa gidecek. Özgür iradeleriyle oy kullanacaklar.

- Adını "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum Ak Parti'ye" olarak belirlediğiniz kampanyamızın başlangıç yeri işte burasıdır, bu salondur.

- 8 ay sonra birilerini inanıyorum ki siz deli edeceksiniz.

- Gençleri kendi kısır siyasetleri için çantada keklik görenlere en güzel cevabı siz (gençler) vereceksiniz.

- Türkiye'nin geleceğini zihni ve bedeni esir edilmiş mankurtlara değil, ancak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, ufku açık gençlere emanet edebiliriz.

- Seçime kadar kesintisiz devam edecek bir kampanya ile 81 vilayetimizin tamamındaki gençlerimize yönelik büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz.

- Biz seçme ve seçilme yaşını düşürdükçe, gençlerimizin sandığa gitme oranı arttıkça AK Parti'nin oyu yükseldi. İstanbul'un fethini gerçekleştiren genç 18 yaşındaydı. Biz o ecdadın torunlarıyız, biz gençliğimize güveniyoruz.

- Tüm istismarcılara sesleniyorum: Gençlerimizi rahat bırakın, gençlerimizin yakasından düşün, gençlerimize yalan söylemeyin. Gençlerimizin gözünü boyamaya, ruhunu kirletmeye, zihnini bulandırmaya çalışmayın.

- Bir süredir 'Türkiye bir doktor, mühendis, sanatçı kaybetti, filanca ülke kazandı' türü hezeyanlarla gençlerimize umutsuzluk pompalamaya çalışıyorlar.

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