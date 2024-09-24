Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının büyük bir bölümünü soykırımcı İsrail'in Gazze'deki katliamına ayırdı.

İsrail ve bu katil devletin katliamlarına göz yuman herkesi konuşmasında zikrederek tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in etnik temizlik yaptığını söyledi.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı sırasında İsrail delegasyonu da kendilerine ayrılan bölümdeydi.

Erdoğan'ın konuşması ve kullandığı ifadeler İsrailli yetkililerin yüzlerini düşürdü.

Bu sırada, kendilerine tercüman Olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinleyen Filistinli yetkililerin sevinci de dikkatlerden kaçmadı.