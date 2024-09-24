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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkı haykırdı! Soykırımcılar dondu kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara dikkati çekti. İşgalci İsrail'in soykırıma tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında ise İsrail delegasyonunun zorlandığı ise dikkatlerden kaçmadı.

24 Eylül 2024 Salı 22:54 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkı haykırdı! Soykırımcılar dondu kaldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının büyük bir bölümünü soykırımcı İsrail'in Gazze'deki katliamına ayırdı.

İsrail ve bu katil devletin katliamlarına göz yuman herkesi konuşmasında zikrederek tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in etnik temizlik yaptığını söyledi.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı sırasında İsrail delegasyonu da kendilerine ayrılan bölümdeydi.

Erdoğan'ın konuşması ve kullandığı ifadeler İsrailli yetkililerin yüzlerini düşürdü.

Bu sırada, kendilerine tercüman Olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinleyen Filistinli yetkililerin sevinci de dikkatlerden kaçmadı.

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