Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas ve Filistin halkı Arz-ı Mev'ud hezeyanına karşı Anadolu'yu savunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına satır başları;

* Filistin halkı tam 76 yıldır zulme maruz kalıyor. Filistin'de katliam 76 yıldır kesintisiz devam ediyor. Filistinli çocuklar 76 yıldır şımarık bir devlet tarafından öldürülüyor.

* Tüm imkânlarımızla Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz ve duracağız. Hamas ve Filistin halkı sadece kendi topraklarını savunmuyor, aynı zamanda Arzı Mevud hezeyanına karşı Anadolu'yu savunuyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ ÇÖKEN BİNA

* Vefat eden insanımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Göçükle ilgili soruşturma başlatılmıştır.

* (İsrail'in Filistinli sivillere saldırıları) Türkiye olarak bu zulme, katliama 76 yıldır devam eden bu adaletsizliğe her platforma itiraz ediyoruz.

* Bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleyen Netanyahu denen bu barbara, bu hayduda, gözünü kan bürümüş bu muhterise artık dur denilmelidir.

* Netanyahu barbarına artık dur denilmelidir. Gazze ve Filistin'de insanlık sınanıyor"

* Bölgemizi ve tüm dünyayı büyük felakete sürükleyen Natanyahu denilen bu barbara, gözünü kan bürümüş bu muhterise artık dur denilmelidir.

* Tıpkı 4 asır boyunca Filistin'e şanla, şerefle sahip çıkan ecdadımız gibi biz de evlatlarımıza şeref payesi olarak taşıyabilecekleri bir duruş bırakmak istiyoruz.

* Hamas ve Filistin hükümetiyle yakın diyalog içerisindeyiz. Bağımsız Filistin Devleti'nin tanınması çabalarına güçlü destek veriyoruz.

* Ülkemize kazandırdıklarımız ile gurur duyuyoruz ancak bunlarla yetinmiyoruz. AK Parti statükocu bir parti değildir.

* Yeni anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşıya açığız. Bu meselenin siyasi bilek güreşine çevrilmesini doğru bulmuyoruz.

* Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör üreten bataklıklar kurutulmadan Türkiye huzura eremez, kendini güvende hissedemez.

* En geniş mutabakatla Türkiye'yi darbe anayasası ayıbından hep beraber kurtaralım.

* Şimdi hep beraber yeni şeyler söylememiz, milletimize umut aşılamamız, milletimizin dertlerine derman olacak bir yol haritası koymamız gerekiyor.

* Enflasyon sorununu mutlaka çözeceğiz. Tek haneli enflasyon oranlarını inşallah yakalayacağız. Bunu geçmişte başardık, inşallah tekrar başaracağız.

* Dört yıllık seçimsiz dönemi Türkiye için tam anlamıyla bir icraat, eser ve hizmet seferberliğine dönüştürmeyi amaçlıyoruz.

* Dört yıllık seçimsiz dönemi Türkiye için tam anlamıyla bir icraat, eser ve hizmet seferberliğine dönüştürmeyi amaçlıyoruz.