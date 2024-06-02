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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas ve Filistin halkı Arz-ı Mev'ud hezeyanına karşı Anadolu'yu savunuyor

Kızılcahamam'da AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tüm imkânlarımızla Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz ve duracağız. Hamas ve Filistin halkı sadece kendi topraklarını savunmuyor, aynı zamanda Arz-ı Mev'ud hezeyanına karşı Anadolu'yu savunuyor.' dedi.

2 Haziran 2024 Pazar 15:09 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas ve Filistin halkı Arz-ı Mev'ud hezeyanına karşı Anadolu'yu savunuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına satır başları;

* Filistin halkı tam 76 yıldır zulme maruz kalıyor. Filistin'de katliam 76 yıldır kesintisiz devam ediyor. Filistinli çocuklar 76 yıldır şımarık bir devlet tarafından öldürülüyor.

* Tüm imkânlarımızla Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz ve duracağız. Hamas ve Filistin halkı sadece kendi topraklarını savunmuyor, aynı zamanda Arzı Mevud hezeyanına karşı Anadolu'yu savunuyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ ÇÖKEN BİNA

* Vefat eden insanımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Göçükle ilgili soruşturma başlatılmıştır.

* (İsrail'in Filistinli sivillere saldırıları) Türkiye olarak bu zulme, katliama 76 yıldır devam eden bu adaletsizliğe her platforma itiraz ediyoruz.

* Bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleyen Netanyahu denen bu barbara, bu hayduda, gözünü kan bürümüş bu muhterise artık dur denilmelidir.

* Netanyahu barbarına artık dur denilmelidir. Gazze ve Filistin'de insanlık sınanıyor"

* Bölgemizi ve tüm dünyayı büyük felakete sürükleyen Natanyahu denilen bu barbara, gözünü kan bürümüş bu muhterise artık dur denilmelidir.

* Tıpkı 4 asır boyunca Filistin'e şanla, şerefle sahip çıkan ecdadımız gibi biz de evlatlarımıza şeref payesi olarak taşıyabilecekleri bir duruş bırakmak istiyoruz.

* Hamas ve Filistin hükümetiyle yakın diyalog içerisindeyiz. Bağımsız Filistin Devleti'nin tanınması çabalarına güçlü destek veriyoruz.

* Ülkemize kazandırdıklarımız ile gurur duyuyoruz ancak bunlarla yetinmiyoruz. AK Parti statükocu bir parti değildir.

* Yeni anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşıya açığız. Bu meselenin siyasi bilek güreşine çevrilmesini doğru bulmuyoruz.

* Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör üreten bataklıklar kurutulmadan Türkiye huzura eremez, kendini güvende hissedemez.

* En geniş mutabakatla Türkiye'yi darbe anayasası ayıbından hep beraber kurtaralım.

* Şimdi hep beraber yeni şeyler söylememiz, milletimize umut aşılamamız, milletimizin dertlerine derman olacak bir yol haritası koymamız gerekiyor.

* Enflasyon sorununu mutlaka çözeceğiz. Tek haneli enflasyon oranlarını inşallah yakalayacağız. Bunu geçmişte başardık, inşallah tekrar başaracağız.

* Dört yıllık seçimsiz dönemi Türkiye için tam anlamıyla bir icraat, eser ve hizmet seferberliğine dönüştürmeyi amaçlıyoruz.

* Dört yıllık seçimsiz dönemi Türkiye için tam anlamıyla bir icraat, eser ve hizmet seferberliğine dönüştürmeyi amaçlıyoruz.

  • Erdoğan konuşma
  • Kızılcahamam toplantısı
  • AK Parti değerlendirme

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