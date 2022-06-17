Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harcanan her kuruş Türkiye'nin geleceğine yapılan en büyük yatırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sevgili öğrenci kardeşlerim, çok değerli öğretmenlerimiz, eğitim camiamızın kıymetli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün tamamladığımız 2021-2022 eğitim öğretim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Önümdeki alanı görünce gençlik yıllarım aklıma geldi. Bu stadyumda çok top oynadım ve bu stadyumun hatıraları var bende. Sakatlandığımız zamanlar oldu ama o heyecanı yaşamak, bir taraftan da öğrencilik hayatımızı devam ettirmek bizde farklı anılar bıraktı.

Eğitim-öğretime harcanan her kuruşun Türkiye'nin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu düşünüyoruz.

Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair umutlarımız giderek güçleniyor. Çünkü yarının mühendisleri, öğretmenleri, sanatçıları sizlerin içinden çıkacak.

Eğitim kalitesini artırmak, fırsat eşitliğini sağlamak için aslan payını daima eğitim-öğretime verdik.

Evlatlarımıza ücretsiz olarak ulaştırılan kitap sayısı 4 milyar adedi buldu.

2002'den beri eğitim ve öğretime gereken önceliği vermeseydik biz de diğer ülkeler gibi, salgın döneminde çok ciddi sıkıntılar ve zorluklarla karşılaşırdık.

Hükümetlerimiz döneminde hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime tahsis ettik.

Artık yardımcı kaynaklar da bakanlığımız tarafından hazırlanıp ücretsiz şekilde öğrencilerimize ulaştırılıyor.

Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar 3 bin anaokulu ve 40 bin anasınıfı hedefini gerçekleştirmek için çalışıyoruz.

Öğrencilerimize yönelik yaz okulları açıyoruz. Tatilinizi en verimli şekilde geçirmenizi arzu ediyoruz.

Eğitim bütçemizi 10,3 milyar lira seviyesinden 274,3 milyar lira seviyesine çıkarmasaydık, derslik sayımızı 343 binden 611 bine yükseltmeseydik salgın döneminde çok ciddi sıkıntılarla karşılaşırdık.

Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden biriyiz.