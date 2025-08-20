İSTANBUL 28°C / 18°C
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Schoof ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Schoof ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Hollanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

HABER MERKEZİ20 Ağustos 2025 Çarşamba 15:03 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Schoof ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Hollanda arasındaki ortaklığın giderek güçlenmesinin memnuniyet verici olduğunu, savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğini kuvvetlendirecek adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki insani felaketin derinleşerek sürdüğünü, Netanyahu Hükümetinin Gazze'nin tamamını askeri kontrol altına alma planının asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için çalıştığını, İstanbul Sürecine ev sahipliği yapan Türkiye'nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

